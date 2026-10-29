Nâng cao năng lực truyền thông số cho cán bộ thông tin cơ sở

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; đại diện các phòng chuyên môn thuộc sở; cán bộ thông tin cơ sở các xã, phường; cùng phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trương Hiếu)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu tích cực tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm, chú trọng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đặc biệt nâng cao trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ và truyền tải đến người dân.

ThS. Phạm Quang Trực, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất nội dung VTVCab (Đài Truyền hình Việt Nam) truyền đạt chuyên đề tại hội nghị tập huấn. (Ảnh: Trương Hiếu)

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu bước vào nội dung chuyên đề trọng tâm do ThS. Phạm Quang Trực, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất Nội dung VTVCab (Đài Truyền hình Việt Nam) truyền đạt.

Thông qua chuyên đề, các đại biểu đã được cập nhật nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực, bao gồm: kỹ năng viết tin, sử dụng hình ảnh, xây dựng video tuyên truyền trên nền tảng số; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền tải thông tin; đồng thời được hướng dẫn khai thác, vận hành hệ thống thông tin nguồn và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trương Hiếu)

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 02 ngày giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa phương.