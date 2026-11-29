Ngày 27/11, tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã truyền đạt hai chuyên đề về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động và giải pháp triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu. Ảnh: Duy Chương

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, chính sách mới, nâng cao kỹ năng truyền thông, lựa chọn các giải pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù của công nhân lao động. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phòng ngừa tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và đời sống người lao động.

Tại lớp tập huấn, nguyên Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đã truyền đạt chuyên đề “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và những chính sách mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025”.

Toàn cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: Duy Chương

Ngoài ra, nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an, Đại tá Tạ Đức Ninh đã truyền đạt chuyên đề “Kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy, phòng ngừa nghiện ma túy” và kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy trong công nhân lao động. Chuyên đề giúp cán bộ công đoàn nhận diện nguy cơ, tác hại của ma túy, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và tuyên truyền trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương truyền đạt chuyên đề đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong tình hình mới. Ảnh: Duy Chương

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương đã trình bày chuyên đề “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động trong bối cảnh mới”. Theo bà Thái Thu Xương, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, sự thay đổi của lực lượng lao động và xu hướng truyền thông trên mạng xã hội đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền của tổ chức công đoàn. Công tác tuyên truyền phải thiết thực, gần gũi, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hóa công nhân và tác phong công nghiệp.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Chương

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương cũng nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, lắng nghe và đồng hành cùng người lao động.

Trong ngày 28/11, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu hưởng ứng Chiến dịch "Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy". Ảnh: Duy Chương

Các đoàn viên tham dự chương trình. Ảnh: Duy Chương