Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026 tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Nhì

Tại lớp tập huấn, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm: Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động và giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”.

Đại tá Tạ Đức Ninh, nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an, truyền đạt chuyên đề “Kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy, phòng ngừa nghiện ma túy” và kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy trong công nhân lao động.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, góp phần đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến gần hơn với công nhân, người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Cũng trong chiều 27-11, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày chuyên đề “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động trong bối cảnh mới”.

Theo bà Thái Thu Xương, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, sự thay đổi của lực lượng lao động và xu hướng truyền thông trên mạng xã hội đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền của tổ chức Công đoàn. Công tác tuyên truyền phải thiết thực, gần gũi, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hóa công nhân và tác phong công nghiệp.