Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2026 tại tỉnh Nghệ An.

Tham dự chương trình có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An; ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Tạ Đức Ninh - nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng chống ma túy, Bộ Công an.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu.

Tại lớp tập huấn, ông Ngọ Duy Hiểu trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm: Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động và giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, góp phần đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đến gần hơn với công nhân, người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.