Các đại biểu, cán bộ công đoàn dự tập huấn. Ảnh: Duy Chương

Các cán bộ công đoàn trên đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Đây là đội ngũ lãnh đạo cấp ban, chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác tuyên giáo, tuyên truyền phòng, chống ma túy; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có đông đoàn viên và chủ tịch công đoàn xã, phường.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Duy Chương

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động.

Tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trực tiếp truyền đạt 2 chuyên đề về vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy và giải pháp triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuyên - nguyên Phó Chánh Văn phòng, nguyên người phát ngôn Bộ Công an - truyền đạt chuyên đề “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và những chính sách mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025”.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, chính sách mới, nâng cao kỹ năng truyền thông, lựa chọn các giải pháp tuyên truyền phù hợp với đặc thù của công nhân lao động.

Qua đó, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phòng ngừa tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và đời sống người lao động.