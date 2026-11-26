Ban tổ chức chương trình cùng đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn truyền thông và triển lãm về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Bắc Ninh, ThS. Đoàn Duy Anh, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trong các cơ sở GDNN.

Đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, diễn giả đã tập trung trao đổi về công tác truyền thông trong giáo dục, đặc biệt là kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông tại các cơ sở GDNN. Thông qua những tình huống thực tế, số liệu và ví dụ cụ thể, báo cáo viên làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận thông tin, xử lý sự cố và định hướng truyền thông khi phát sinh vấn đề.

Các cán bộ quản lý, nhà giáo tham dự được trao đổi, thảo luận và chia sẻ những tình huống thực tế tại đơn vị, từ đó nhận diện khó khăn, tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông.

Chia sẻ tại chương trình, ThS. Đoàn Duy Anh cho rằng, truyền thông trong nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đăng tải thông báo, giới thiệu hoạt động hay quảng bá hình ảnh, mà cần hướng đến bốn nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin, tạo sự thấu hiểu, thúc đẩy sự tham gia và xây dựng niềm tin. Để nâng cao chất lượng truyền thông, mỗi cơ sở giáo dục cần xây dựng hệ thống vận hành có quy trình và phân công trách nhiệm rõ ràng, từ xác định nhóm công chúng, chuẩn bị nội dung, lựa chọn kênh truyền tải đến tiếp nhận phản hồi, đánh giá kết quả. Thông tin cần được thiết kế phù hợp với từng nhóm tiếp nhận như học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên, báo chí và cộng đồng. Trong đó, tính chính xác, dễ hiểu, kịp thời và có căn cứ là những yêu cầu quan trọng.

Theo ThS. Đoàn Duy Anh, đối với hoạt động phối hợp với báo chí, nhà trường cần có đầu mối tiếp nhận thông tin, chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu kiểm chứng và bố trí người có thẩm quyền cung cấp thông tin. Khi phát sinh câu hỏi khó hoặc vấn đề chưa được xác minh, cần thẳng thắn thông tin những nội dung đã biết, những phần đang kiểm tra và thời điểm dự kiến phản hồi; tránh suy đoán, né tránh hoặc đưa ra cam kết vượt quá khả năng thực hiện.

ThS. Đoàn Duy Anh chia sẻ tại chương trình.

Đặc biệt, khi xảy ra sự cố hoặc khủng hoảng truyền thông, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn, hỗ trợ người học và bảo vệ quyền lợi của những người liên quan. Quá trình xử lý cần thực hiện theo các bước: tiếp nhận thông tin, bảo vệ người liên quan, xác minh sự việc, thống nhất phương án phản hồi, khắc phục hậu quả và phòng ngừa tái diễn.

Việc phản hồi không chỉ nhằm kiểm soát thông tin trên mạng xã hội mà quan trọng hơn là giải quyết tận gốc vấn đề, khắc phục thiếu sót và thể hiện trách nhiệm của nhà trường.

Tại chương trình tập huấn, rất nhiều câu hỏi được đặt ra về các tình huống khủng hoảng truyền thông, cách thức làm việc và trả lời báo chí đã được nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại giải đáp, chia sẻ. Theo nhà báo Nguyễn Đức Tuân, uy tín của một cơ sở giáo dục không được tạo dựng bằng số lượng tin, bài hay những thông điệp quảng bá, mà bằng chất lượng hoạt động, sự minh bạch và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề thực tế.

Một số hình ảnh tại chương trình tập huấn:

Quang cảnh buổi tập huấn.

Đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xã, phường trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ.

Đại biểu làm việc nhóm hoàn thành bài tập ngay tại buổi tập huấn.

Đại biểu tham dự, phát biểu ý kiến về công tác tuyển sinh cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp.