Nâng cao năng lực truyền thông chính sách trong ngành Ngân hàng

Tham dự chương trình có bà Lý Thu Nga, Trưởng Hợp phần Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/Hỗ trợ tăng trưởng xanh, GIZ; đại diện NHNN, các chuyên gia, giảng viên cùng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN Trung ương, lãnh đạo NHNN Khu vực.

Toàn cảnh Chương trình tập huấn

Phát biểu khai mạc, ông Phan Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (NHNN) nhấn mạnh, trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, truyền thông chính sách ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước. Truyền thông không đơn thuần là cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý với người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Đối với ngành Ngân hàng, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực bởi các chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tác động trực tiếp đến đời sống người dân, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Do đó, thông tin chính sách cần được truyền tải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, giúp công chúng nắm bắt đúng định hướng điều hành của NHNN.

Theo ông Phan Mạnh Cường, đội ngũ lãnh đạo, quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình truyền thông chính sách. Bên cạnh năng lực chuyên môn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cán bộ lãnh đạo cần có khả năng xác định thông điệp trọng tâm, diễn đạt những vấn đề phức tạp một cách rõ ràng, dễ hiểu; chủ động nhận diện những nội dung có thể thu hút sự quan tâm của dư luận và phối hợp xử lý các tình huống truyền thông phát sinh.

Việc cung cấp thông tin cũng cần bảo đảm đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao tính chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác truyền thông của ngành Ngân hàng.

Ông Phan Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (NHNN) phát biểu khai mạc

Từ yêu cầu thực tiễn đó, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, quản lý cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng truyền thông chính sách, đặc biệt trong xây dựng thông điệp, làm việc với báo chí và xử lý các tình huống truyền thông. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lý Thu Nga, Trưởng Hợp phần Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/Hỗ trợ tăng trưởng xanh (GIZ) đánh giá truyền thông là công cụ quan trọng để nâng cao hiểu biết, củng cố niềm tin và tăng cường hiệu quả thực thi chính sách.

Đối với ngân hàng trung ương, truyền thông không chỉ phục vụ việc công bố các quyết định chính sách mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn những vấn đề phức tạp, tạo điều kiện cho đối thoại và cung cấp thêm thông tin để cơ quan quản lý đưa ra những quyết định phù hợp.

Theo bà Lý Thu Nga, việc ban hành chính sách mới chỉ là bước khởi đầu. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng cần hiểu rõ mục tiêu, cơ hội, lợi ích cũng như yêu cầu trong quá trình triển khai. Truyền thông hiệu quả sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa ban hành chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Bà Lý Thu Nga, Trưởng Hợp phần Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/Hỗ trợ tăng trưởng xanh (GIZ)

Dẫn kinh nghiệm từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Lý Thu Nga cho rằng, truyền thông chính sách tiền tệ không chỉ dừng lại ở việc giải thích các quyết định mà còn có tác động đến kỳ vọng về lãi suất, lạm phát và hành vi của thị trường. Vì vậy, chất lượng và tính nhất quán của thông điệp truyền thông có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hướng kỳ vọng của công chúng và các chủ thể kinh tế.

Một điểm đáng chú ý được đại diện GIZ chia sẻ là truyền thông cần chuyển mạnh từ việc tập trung thông tin về các hoạt động đã triển khai sang làm rõ những kết quả và tác động thực chất mà chính sách mang lại. Theo đó, thông tin cần trả lời được những vấn đề như: năng lực của cơ quan thực hiện được cải thiện ra sao, những khuyến nghị nào đã được áp dụng, chính sách nào được hoàn thiện và cuối cùng người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế được hưởng lợi như thế nào.

Cách tiếp cận này đòi hỏi công tác truyền thông phải gắn với hoạt động theo dõi, đánh giá định kỳ, dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và những câu chuyện thực tiễn để phản ánh rõ tác động của chính sách. Hiệu quả truyền thông vì thế không chỉ được đo bằng số lượng tin, bài hay phương tiện truyền tải, mà quan trọng hơn là chất lượng thông tin, mức độ tiếp cận của các nhóm đối tượng mục tiêu và khả năng lan tỏa những chủ đề, chính sách ưu tiên.

Đây cũng là kinh nghiệm có ý nghĩa đối với ngành Ngân hàng trong quá trình truyền thông các chủ trương, chính sách về tài chính xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Những chính sách này cần được truyền tải rõ ràng, dễ tiếp cận, giúp các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân hiểu đúng định hướng, từ đó chủ động tham gia và triển khai hiệu quả.

PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng - Chủ nhiệm Khoa Marketing và Truyền thông (MAC) tại Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội - Cố vấn cao cấp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chia sẻ chuyên đề: Vai trò của lãnh đạo trong truyền thông chính sách

Chương trình tập huấn được thiết kế với 4 chuyên đề trọng tâm, kết hợp trang bị kiến thức, kỹ năng với trao đổi tình huống thực tế và định hướng triển khai. Cụ thể, các chuyên đề tập trung vào vai trò của lãnh đạo trong truyền thông chính sách; xây dựng thông điệp và kỹ năng trả lời báo chí; xử lý tình huống truyền thông từ nhận diện đến phản hồi; định hướng và yêu cầu đối với công tác truyền thông chính sách của NHNN.

Với sự phối hợp của GIZ và sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên, chương trình không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng làm việc với báo chí cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành Ngân hàng mà còn hướng tới xây dựng phương thức truyền thông chính sách chủ động, chuyên nghiệp, nhất quán và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần tăng cường tính minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và thị trường đối với hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng.

Các học viên tham gia chương trình tập huấn