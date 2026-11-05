Nâng cao năng lực triển khai công tác giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Dự án "Hành động bom mìn vì Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc" (KVPVP), do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMAC phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nghiêm Xuân Long - Phó Tổng Giám đốc VNMAC nhấn mạnh, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với tính mạng, sức khỏe, sinh kế của nhân dân và sự phát triển bền vững tại nhiều địa phương. Tại các địa bàn ô nhiễm, hiểm họa có thể xuất hiện trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Đối với học sinh, sự tò mò và thiếu hụt kỹ năng an toàn dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Báo cáo viên truyền đạt kiến thức giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại Hội nghị.

Do đó, cùng với hoạt động khảo sát, rà phá và hỗ trợ nạn nhân, công tác giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cần được triển khai thường xuyên, phù hợp từng địa bàn và nhóm đối tượng. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp nâng cao chất lượng tham mưu, rèn luyện kỹ năng thực hành xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, bà Federica Dispenza, Trợ lý trưởng đại diện của UNDP tại Việt Nam đánh giá cao vai trò chủ trì của VNMAC và sự hỗ trợ của KOICA. Sự hợp tác ba bên trong Dự án "Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc" đã mang lại những kết quả rõ rệt trong việc bảo vệ cộng đồng. Lớp tập huấn diễn ra đúng thời điểm Việt Nam chuẩn bị ban hành Chiến lược quốc gia về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn. Tuy nhiên, đại diện UNDP nhấn mạnh rằng Chiến lược tạo ra định hướng, nhưng chính hành động tại cộng đồng mới tạo nên sự thay đổi. Các kế hoạch cần được xây dựng từ việc hiểu được bối cảnh của địa phương, từ những dữ liệu sẵn có và tham vấn của cộng đồng.

Các học viên tham dự Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của 25 đại biểu và học viên là cán bộ chủ chốt thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy công trường đến từ ba địa phương triển khai dự án, gồm: Tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và thành phố Huế. Tại khóa tập huấn, các báo cáo viên của VNMAC và UNDP đã cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức toàn diện, kết nối giữa các tiêu chuẩn chuyên môn với kinh nghiệm thực tiễn trong đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, điều phối, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Các học viên và đại biểu chụp hình tại Hội nghị.

Các học viên được cập nhật những nội dung cốt lõi của Tiêu chuẩn Quốc tế về Hành động Bom mìn (IMAS 12.10) và Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-14:2025 về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, phần lớn thời lượng khóa tập huấn được dành cho các hoạt động thảo luận nhóm và thực hành tình huống. Thông qua các bài tập thực tế, học viên đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cấp tỉnh, từng bước chuyển hóa các định hướng chiến lược thành các kế hoạch hành động phù hợp với bối cảnh địa phương.