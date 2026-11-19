Nhằm hỗ trợ các trạm y tế cơ sở, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cử bác sĩ chuyên khoa II Trịnh Xuân Trường và Thạc sĩ, bác sĩ Dương Văn Ninh đến tăng cường chuyên môn tại Trạm Y tế xã Chà Tở (tỉnh Điện Biên). Hoạt động không chỉ tập trung khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc mà còn chú trọng đào tạo, hướng dẫn thực hành và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên y tế địa phương.

Chà Tở là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, cách trung tâm tỉnh khoảng 165km, có diện tích tự nhiên gần 228km2. Toàn xã có 16 thôn, bản với 1.022 hộ, 5.339 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái và Kinh. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo được báo cáo ở mức 24,96%.

Địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông đi lại phức tạp, nhiều bản cách trung tâm xã tới 50km. Vào mùa mưa lũ, việc đi lại càng khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong khi đó, Trạm Y tế xã Chà Tở có 2 điểm hoạt động tại Chà Tở và Nậm Khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực chuyên môn còn hạn chế, đặc biệt đối với việc triển khai các kỹ thuật cận lâm sàng và xử trí những tình huống bệnh lý phức tạp.

Các bác sĩ của BV Đa khoa tỉnh hỗ trợ trạm y tế xã.

Không chỉ trực tiếp thực hiện kỹ thuật, các bác sĩ còn hướng dẫn nhân viên y tế cơ sở quy trình ghi điện tim, làm quen với cách đọc và nhận biết những bất thường trên kết quả. Qua đó, đội ngũ tại trạm từng bước tiếp nhận kỹ thuật, tạo tiền đề duy trì hoạt động chuyên môn.

Các bác sĩ tập trung hướng dẫn phát hiện, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ theo quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT; thực hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản; đồng thời cập nhật quy trình, phác đồ chẩn đoán và điều trị một số bệnh không lây nhiễm thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và bệnh lý tim mạch.

Nhân viên y tế cũng được hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị, dự phòng COPD, nhận biết các dấu hiệu bệnh lý cần lưu ý và cách theo dõi người bệnh tại tuyến cơ sở.

Bác sĩ Trưởng cho rằng việc chú trọng đào tạo tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt đối với những địa bàn miền núi, nơi người dân còn gặp nhiều trở ngại về khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và giao thông. Khi nhân viên y tế xã được nâng cao năng lực, người dân có thêm cơ hội được khám, tư vấn, phát hiện bệnh và quản lý sức khỏe ngay tại nơi sinh sống, thay vì phải di chuyển quãng đường dài lên tuyến trên đối với những vấn đề sức khỏe có thể xử trí ở tuyến cơ sở.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, sự hiện diện của đội ngũ y tế gần nơi cư trú còn giúp tăng cường truyền thông, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và duy trì điều trị liên tục.

Khi năng lực trạm y tế được củng cố, lợi ích lớn nhất thuộc về người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những bản làng xa trung tâm. Mọi người được tiếp cận dịch vụ y tế gần nhà, được theo dõi bệnh thường xuyên và tư vấn kịp thời sẽ góp phần giảm gánh nặng đi lại, chi phí khám chữa bệnh, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa miền núi và đồng bằng.