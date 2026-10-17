Nâng cao năng lực tổ chức sự kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế trải nghiệm

Các đại biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 17/10, Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam 2026 (Vietnam Event & Exhibition Week 2026 - VEEW 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Mang thông điệp “Định hình nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam - Shaping Vietnam’s Experience Economy,” VEEW được xây dựng như một nền tảng kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo và sản xuất đến địa điểm, thiết bị, công nghệ và dịch vụ hỗ trợ. Trọng tâm giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tạo điều kiện để nhà tổ chức và khách hàng tìm hiểu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đơn vị cung ứng và lựa chọn đối tác phù hợp. Qua đó, các bên có thể phát triển hợp tác trên cơ sở nhu cầu thực tế và sự hiểu biết về năng lực của nhau.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ đặt ra những định hướng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới mở ra nhiều cơ hội cho ngành triển lãm và tổ chức sự kiện.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, ngành triển lãm và sự kiện là cầu nối giữa văn hóa với du lịch, sáng tạo với công nghệ, sản phẩm với thị trường; đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để khai thác tốt những cơ hội đó, chúng ta cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Nâng cao năng lực tổ chức, thu hút các sự kiện quốc tế đến Việt Nam và phát triển những thương hiệu triển lãm, lễ hội, chương trình biểu diễn, sự kiện thể thao do Việt Nam sáng tạo, có bản sắc, có giá trị kinh tế và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

"Tôi mong muốn doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia cung cấp dịch vụ, mà ngày càng chủ động trong sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành. Đây là hướng đi quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế trải nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia," Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Lê Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), chia sẻ: “Chất lượng của một sự kiện được tạo nên bởi sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong chuỗi cung ứng. VEEW là nơi để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn năng lực của nhau, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác phù hợp. Chúng tôi kỳ vọng những kết nối tại đây sẽ mở ra các bước hợp tác cụ thể sau sự kiện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và dịch vụ của ngành.”

Với sự kết hợp giữa giao thương, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm trực tiếp, VEEW hướng tới trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng sự kiện và triển lãm Việt Nam. Sự kiện tạo cơ sở để các doanh nghiệp duy trì kết nối, cùng nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ, qua đó gia tăng đóng góp của ngành vào nền kinh tế trải nghiệm./.