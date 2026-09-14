Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu mới trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội; Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã và cán bộ, chuyên viên UBND cấp xã. Chương trình tập huấn diễn ra trong 02 ngày, 14 và 15/9/2026.

Kịp thời cập nhật quy định mới, nâng cao chất lượng công tác

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trong công tác phổ biến, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án hình sự, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú chính thức có hiệu lực thi hành cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới và các hướng dẫn quan trọng liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ tư pháp. Đây là những lĩnh vực có tính đặc thù, đòi hỏi cán bộ thực thi nhiệm vụ phải nắm chắc quy định pháp luật, quy trình công tác và trách nhiệm được giao.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, xây dựng lực lượng chính quy, từng bước hiện đại, Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trong hệ lực lượng và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan; qua đó bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa sai sót, vi phạm từ sớm, từ xa.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt; chủ động trao đổi, thảo luận với báo cáo viên để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của Công an thành phố Hà Nội trong công tác chuyên môn, đặc biệt là việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đồng chí Phó Cục trưởng, hiện Công an thành phố Hà Nội đang quản lý số lượng lớn đối tượng tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện phải thường xuyên được cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn.

Đồng chí cũng cho biết, qua đợt kiểm tra toàn diện công tác chuyên môn tại Công an thành phố Hà Nội vào cuối tháng 8/2026, nhiều mặt công tác được đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2026, khi không còn tổ chức cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, nhiều chức năng, nhiệm vụ đã được điều chỉnh, phân cấp, phân quyền về cấp xã. Do đó, việc quán triệt, triển khai các quy định pháp luật mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Trang bị kiến thức toàn diện cho lực lượng thực thi nhiệm vụ

Theo chương trình, báo cáo viên của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã truyền đạt 4 chuyên đề trọng tâm.

Báo cáo viên của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tập huấn chuyên đề

Trong đó, chuyên đề thứ nhất tập trung làm rõ những nội dung mới, cốt lõi của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, quy trình quản lý giam giữ và công tác bảo đảm an toàn tại các cơ sở giam giữ.

Chuyên đề thứ hai đi sâu vào quy trình, kỹ năng thực hiện công tác hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng, nghiệp vụ trích xuất, dẫn giải, bảo vệ phiên tòa, bảo vệ cơ sở giam giữ cũng như quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ và trang thiết bị chuyên dụng.

Hai chuyên đề còn lại tập trung phân tích những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2025; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; đồng thời hướng dẫn công tác phối hợp liên ngành trong tái hòa nhập cộng đồng, quản lý, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả và quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông qua Hội nghị tập huấn, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng và hỗ trợ tư pháp, góp phần bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý xã hội trong tình hình mới.