Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cấp xã

Lãnh đạo tập trung, điều hành thống nhất

Trong diễn tập năm 2026, xã Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) thực hiện các nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương từ thường xuyên lên cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Khánh, các đại biểu đã thảo luận, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, thống nhất ra nghị quyết lãnh đạo xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, thống nhất...

Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh khẳng định: Trên cơ sở nghị quyết sát đúng, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành cụ thể hóa thành kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành. Sự phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành được thực hiện chặt chẽ, chủ động xử lý những tình huống đặt ra. Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, quản lý quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện; chủ động rà soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án chiến đấu. Lực lượng dân quân cơ động, khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm và các tổ bộ binh luyện tập thuần thục phương án bắn máy bay bay thấp, phương tiện bay không người lái. Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng vào cuộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, được Ban chỉ đạo diễn tập TP Hồ Chí Minh đánh giá cao.

Thực hiện nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh.

Năm 2026, TP Hồ Chí Minh chỉ đạo diễn tập theo cụm xã, phường; tạo điều kiện để các xã, phường tham quan, học tập, rút kinh nghiệm, bảo đảm các cuộc diễn tập diễn ra sát thực. Kinh nghiệm nổi bật được các xã, phường rút ra là năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu của ban CHQS cấp xã và sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành chính là những yếu tố có tính quyết định. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy phải sát thực; nhiệm vụ phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm từng tập thể, cá nhân. Kế hoạch, quy chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng phải chặt chẽ, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ, rõ người chỉ huy; nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ.

Xây dựng cấp xã mạnh về quân sự, quốc phòng

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: Thông qua diễn tập cấp xã năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố tiếp tục rút ra nhiều nội dung, biện pháp để phối hợp tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và khả năng tham mưu của ban CHQS cấp xã về thực hiện nhiệm vụ QS, QP trong chính quyền địa phương hai cấp. Trọng tâm là giữ vững nguyên tắc, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP; xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch tác chiến, quy chế phối hợp giữa các lực lượng. Cấp ủy các địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ QS, QP bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch; phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS, QP; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, khắc phục khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nghị quyết được thực hiện thực chất, hiệu quả.

Thời gian tới, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo xây dựng ban CHQS cấp xã vững mạnh, bảo đảm phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP ở cơ sở. Cùng với kiện toàn tổ chức, biên chế, các cấp ủy thường xuyên rà soát, bố trí, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực tham mưu và khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP. Yêu cầu ban CHQS cấp xã phải nâng cao chất lượng tham mưu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến; tích cực phối hợp tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, các xã, phường tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng địa phương phát triển bền vững.