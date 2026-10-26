Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến những điểm mới của Chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030, Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các chủ thể có sản phẩm đã được công nhận OCOP tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP năm 2026.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn cán bộ cấp xã triển khai, quản lý Chương trình OCOP, rà soát, lựa chọn sản phẩm tiềm năng và hỗ trợ các cơ sở tham gia chương trình. Các chủ thể có sản phẩm đã được công nhận OCOP được hướng dẫn duy trì, nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chí nâng hạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đối với các cơ sở đăng ký tham gia chương trình năm 2026, nội dung chú trọng việc hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các tiêu chí đánh giá, phân hạng và xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với lợi thế địa phương.

Bên cạnh đó, học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình OCOP; tìm hiểu các giải pháp quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Theo kế hoạch, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn, từ ngày 26 - 29/10, tại Khách sạn Bằng Giang, phường Thục Phán, mỗi lớp diễn ra trong 2 ngày, góp phần nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP tại cơ sở, hỗ trợ các chủ thể phát triển, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.