Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho gần 300 cán bộ cấp xã

Tham gia tập huấn có gần 300 học viên là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp xã, cán bộ quản lý các trường tiểu học, THCS, THPT đến từ 18 xã: Lũng Nặm, Trường Hà, Tổng Cọt, Hà Quảng, Thông Nông, Nam Tuấn, Hòa An, Thanh Long, Bạch Đằng, Cô Ba, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Huy Giáp, Xuân Trường, Khánh Xuân, Tam Kim, Ca Thành và Thành Công.

Học viên được giảng viên truyền đạt, trao đổi kiến thức về giới và bình đẳng giới tại lớp tập huấn.

Các học viên được bồi dưỡng về một số khái niệm cơ bản về giới; vấn đề giới nổi bật của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; truyền thông về bình đẳng giới; lồng ghép giới; ngân sách có trách nhiệm giới; xây dựng kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới.

Hoạt động tập huấn nằm trong nội dung thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2026 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia triển khai công tác bình đẳng giới tại cơ sở; giúp học viên vận dụng kiến thức, kỹ năng vào tham mưu, xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép giới. Qua đó, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em trong giai đoạn mới.