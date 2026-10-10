Nâng cao năng lực thực hành cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong chuyển đổi số và ứng dụng AI

Các đại biểu tham dự buổi trao đổi chuyên đề chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hiện đại hóa hành chính gắn với chuyển đổi số".

Buổi trao đổi nhằm cập nhật tư duy quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ cấp cao, giúp các nhà lãnh đạo chủ động định hình tư duy thiết kế dịch vụ công, lấy con người làm trung tâm, tối ưu hóa AI và công nghệ số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ người dân trên không gian số.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, chuyển đổi số và AI đang làm thay đổi cách xây dựng chính sách, tổ chức thực thi và cung cấp dịch vụ công.

Công nghệ mở ra khả năng khai thác dữ liệu, dự báo, hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro về bảo mật, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đạo đức công vụ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Hương Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Do đó, chuyển đổi số và AI trước hết là câu chuyện về đổi mới tư duy lãnh đạo và năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ. Người lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ, nhưng cần hiểu công nghệ, nhận diện cơ hội và rủi ro để đưa ra những quyết định đúng đắn gắn với trách nhiệm chính trị và xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Hương Nam nhấn mạnh, buổi trao đổi hôm nay là cơ hội để các học viên tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của Pháp trong hiện đại hóa hành chính công, dịch vụ công số và quản trị AI, gắn với thể chế, điều kiện và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam; chú trọng cả hiệu quả quản trị, an toàn dữ liệu và quyền lợi của người dân.

Đại diện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các chuyên gia và học viên tập trung trao đổi các vấn đề: chuyển đổi số và AI có thể cải thiện chất lượng tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách đến đâu, giới hạn ở đâu; người lãnh đạo cần có những năng lực gì để quản trị dữ liệu, tổ chức bộ máy và kiểm soát rủi ro công nghệ; kinh nghiệm nào của Pháp có thể vận dụng thiết thực vào quản trị công ở Việt Nam, nhất là trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Chia sẻ tại chương trình, ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp cho biết, Pháp đã xây dựng được một khung thể chế đầy đủ và chặt chẽ để kiểm soát hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tránh những sai lệch và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong 3 năm trở lại đây, Đại sứ quán Pháp triển khai nhiều dự án hợp tác với các cơ quan đối tác của Việt Nam liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật và đạt được những kết quả cụ thể. Bên cạnh buổi trao đổi chuyên đề hôm nay, phía Đại sứ quán đã tham gia hỗ trợ và tham vấn liên quan đến xây dựng các văn bản quy phạm, luật và nghị định cho chuyển đổi cũng như các công cụ phục vụ chuyển đổi số tại Việt Nam, trong đó có Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ông Eric Soulier kỳ vọng thông qua buổi trao đổi, các cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam sẽ hiểu thêm về những phương pháp hỗ trợ công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống các cơ quan nhà nước, trong đó có việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đưa dịch vụ công của nhà nước đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Trong chương trình, các chuyên gia cấp cao của Pháp về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đã chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi cùng các học viên về phương pháp tái thiết kế quy trình hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, chồng chéo thông qua ứng dụng dữ liệu và AI. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một hệ thống chính quyền số vận hành minh bạch, nhanh chóng và tinh gọn phục vụ người dân.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu suất công vụ, các diễn giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn thông tin, trang bị cho nhà quản lý tư duy chiến lược trong việc chỉ đạo xây dựng các cơ chế bảo mật đa lớp nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu quốc gia và dữ liệu cá nhân của người dân trước các nguy cơ an ninh mạng phức tạp.

Các chuyên gia chia sẻ tại buổi trao đổi chuyên đề. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo các chuyên gia, một nền quản trị số "gần dân" phải luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò, bản lĩnh và tầm nhìn của nhà lãnh đạo. AI giúp giải phóng sức lao động, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ ra quyết định; nhưng sự thấu hiểu, tinh thần trách nhiệm cùng chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ mới là yếu tố quyết định chất lượng phục vụ người dân.

Việc liên tục cập nhật, nâng cao năng lực ứng dụng AI và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao chính là chìa khóa củng cố nền móng cho một nền quản trị số nhân văn, hiệu quả và bền vững.

Cũng trong khuôn khổ dự án, đoàn chuyên gia Pháp đã có buổi chia sẻ về chủ đề "Chuyển đổi số và AI trong xây dựng và vận hành chính quyền số" với sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia (Hà Nội) vào chiều 9/10, và thảo luận bàn tròn với cựu du học sinh Pháp về chủ đề "Thành phố thông minh" tối cùng ngày.