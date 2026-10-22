Nâng cao năng lực thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Trần Thị Thu Trang phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Ngọc Liên

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-10, với sự tham gia của 60 học viên, do giảng viên của Trường đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy. Nội dung chính của lớp học gồm: Tư duy thị trường và định vị sản phẩm OCOP; xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và nâng hạng sao OCOP; phát triển các kênh bán hàng từ sàn thương mại điện tử đến hệ thống siêu thị; kết nối sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch và xây dựng kế hoạch hành động.

Giảng viên giảng dạy tại lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Liên

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố cho biết: Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tạo cơ hội trao đổi, kết nối, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lớp tập huấn khai mạc sáng 22-10. Ảnh: Ngọc Liên

Đặc biệt, việc gắn kết sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch được chú trọng nhằm phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng, quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến của thành phố Đồng Nai. Qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch địa phương theo hướng bền vững. Trong năm 2026, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố đã chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, tổ chổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, người dân hoạt động lĩnh vực du lịch, mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm OCOP.