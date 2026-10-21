Nâng cao năng lực thi công đường giao thông nông thôn

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn đang được triển khai mạnh trên địa bàn tỉnh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng trực tiếp thi công. Với lợi thế am hiểu địa bàn, chủ động nhân lực, máy móc và phương tiện, các tổ, đội tại chỗ đang góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình.

Phát huy lợi thế lực lượng thi công tại chỗ

Những ngày này, tổ, đội thi công ở thôn Tu Thượng, xã Nậm Xé đang tập trung hoàn thiện tuyến đường nội thôn. Máy xúc đảm nhiệm việc san gạt, ô tô vận chuyển vật liệu, máy trộn bê tông phục vụ thi công mặt đường. Công việc trước đây chủ yếu dựa vào sức người nay được thực hiện bằng máy móc, với sự tham gia của những thợ xây dựng có kinh nghiệm.

Ông Giàng A Dê - Trưởng thôn Tu Thượng cho biết: “Các tổ, đội hiện nay đã có máy móc, phương tiện và thợ có tay nghề, giúp việc thi công nhanh hơn, mặt đường được hoàn thiện đồng đều hơn. Người dân trong thôn vẫn thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thi công để bảo đảm chất lượng công trình”.

Năm 2026, xã Nậm Xé triển khai 4 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1,7 km, kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng. Do các công trình ở địa bàn vùng cao, việc huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ giúp chủ động tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu và xử lý khó khăn phát sinh.

Ông Đinh Phúc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Xé cho biết: “Các tổ, đội thi công đã huy động nhân lực, máy móc, nỗ lực đáp ứng tiến độ công trình. Chính quyền xã cũng cử cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp, hướng dẫn kỹ thuật, tháo gỡ vướng mắc và kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công”.

Lợi thế của các tổ, đội địa phương là am hiểu địa hình, có sẵn nhân lực và phương tiện, thuận lợi trong huy động máy móc, vận chuyển vật liệu. Với những công trình quy mô nhỏ, xa trung tâm, việc sử dụng lực lượng tại chỗ còn giúp giảm chi phí huy động thiết bị, nhân công từ nơi khác đến.

Tuy nhiên, thi công đường giao thông nông thôn ở vùng cao không đơn giản. Nhiều tuyến phải mở nền qua núi đá, xử lý taluy, vận chuyển vật liệu trên địa hình dốc, hẹp. Những công việc này đòi hỏi tổ, đội phải có thiết bị phù hợp, thợ có kinh nghiệm và khả năng tổ chức thi công tốt.

Tại xã Mường Khương, tuyến đường Sa Pả - Ngam Lâm dài khoảng 2 km, nền đường rộng 6 m, mặt đường bê tông rộng 3,5 m, tổng mức đầu tư khoảng 3,6 tỷ đồng đang được triển khai thi công. Quá trình mở nền gặp nhiều đoạn đá cứng, phải sử dụng thiết bị phá đá chuyên dụng. Địa hình phức tạp khiến việc vận chuyển vật liệu khó khăn, chi phí máy móc và nhiên liệu tăng.

Anh Mai Văn Chi - đại diện tổ, đội thi công cho biết, việc phá đá mở nền đòi hỏi phải tính toán phương án phù hợp với từng đoạn tuyến, bố trí máy móc, nhân lực hợp lý để hạn chế chi phí phát sinh. Kinh nghiệm thực tế và khả năng xử lý kỹ thuật có vai trò quan trọng đối với tiến độ công trình.

Những khó khăn trên cũng cho thấy yêu cầu đối với lực lượng thi công đã thay đổi. Bên cạnh sự cần cù, am hiểu địa bàn, các tổ, đội phải từng bước đầu tư máy móc, nâng cao tay nghề để đảm nhận những công trình có quy mô và yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Nâng cao năng lực, đáp ứng khối lượng công trình lớn

Tại xã Bát Xát, tổ, đội do anh Chảo Láo San phụ trách đang thi công tuyến đường Van Hồ - Suối Chải. Địa hình phức tạp, nhiều đoạn phát sinh khối lượng phá đá, trong khi giá nhiên liệu biến động khiến việc tổ chức thi công gặp không ít khó khăn.

Anh Chảo Láo San cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tổ, đội của anh đã và đang thi công 7 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Bát Xát, tổng chiều dài hơn 9 km. Các công trình nằm ở nhiều khu vực, điều kiện địa hình khác nhau nên việc bố trí nhân lực, máy móc phải được tính toán phù hợp để bảo đảm tiến độ.

Hưởng ứng Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026, xã Bát Xát triển khai 15 công trình với tổng chiều dài 29,3 km, tổng mức đầu tư 59,9 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 8,5 tỷ đồng. Khối lượng thi công lớn, nhiều tuyến đi qua địa hình phức tạp đòi hỏi các tổ, đội phải có đủ năng lực, thiết bị và kinh nghiệm thực hiện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết, địa phương chú trọng lựa chọn các tổ, đội có kinh nghiệm, nhân lực và phương tiện phù hợp với từng công trình. Mặc dù gặp khó khăn do giá vật liệu, xăng, dầu biến động, địa hình phức tạp, một số đoạn tuyến phải áp dụng giải pháp kỹ thuật riêng, các tổ, đội vẫn nỗ lực khắc phục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Năm 2026, xã Võ Lao đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp, mở rộng 8 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 15,4 km, kinh phí dự kiến hơn 53,8 tỷ đồng. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi lực lượng thi công phải chủ động nguồn lực, nâng cao tay nghề và sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị.

Thực tế cho thấy, năng lực giữa các tổ, đội thi công hiện chưa đồng đều. Một số tổ, đội đã đầu tư máy móc, có thợ lành nghề, đủ khả năng đảm nhiệm nhiều tuyến đường; trong khi một số khác còn hạn chế về thiết bị, kinh nghiệm quản lý và xử lý các hạng mục kỹ thuật phức tạp. Khi nhiều công trình triển khai cùng thời điểm, việc bố trí nhân lực, máy móc và kiểm soát chất lượng càng trở nên khó khăn.

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh, Lào Cai đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, riêng năm 2026 phấn đấu thực hiện khoảng 500 km. Phát triển giao thông nông thôn ở Lào Cai đang chuyển dần sang những yêu cầu cao hơn về quy mô, kỹ thuật và chất lượng công trình. Vì vậy, nâng cao năng lực các tổ, đội thi công tại chỗ là việc cần thiết để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ và chất lượng các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất của người dân.