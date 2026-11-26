Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam, TS. Axel Neubert đồng chủ trì hội thảo.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam, TS. Axel Neubert đồng chủ trì hội thảo

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà nhấn mạnh: Quốc hội đang ở trong giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu khai mạc hội thảo

Việc chuyển đổi số của Quốc hội đã có nền tảng chính trị - pháp lý rõ ràng đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030. Những định hướng đó không chỉ đặt ra nhiệm vụ mới, mà đòi hỏi sự thay đổi căn bản về tư duy và phương thức tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nếu trước đây, yêu cầu đối với công tác tham mưu, phục vụ là đúng, đủ và kịp thời, thì hôm nay còn phải chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn, có năng lực phân tích, dự báo và đề xuất những giải pháp có giá trị thực tiễn cao hơn.

Quang cảnh hội thảo

Đồng thời, theo Phó Chủ nhiệm Lê Thu Hà, tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối, giảm nhân sự, mà là nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Chuyển đổi số cũng không đơn thuần là số hóa văn bản, đưa công việc từ môi trường giấy lên môi trường điện tử mà phải đổi mới thực chất cách làm việc, quản lý, điều hành và ra quyết định.

“Công nghệ giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, nhưng chính tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi cán bộ mới quyết định chất lượng và giá trị của sản phẩm tham mưu. Vì vậy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho rằng đầu tư cho con người, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của Văn phòng Quốc hội”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội thảo

Theo lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, ba chuyên đề của hội thảo lần này được thiết kế để trả lời ba yêu cầu có ý nghĩa thiết thực đối với công việc hằng ngày. Trong đó, nâng cao chất lượng và tính chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động nghị viện. Trong môi trường dữ liệu dồi dào, thách thức không còn là thiếu thông tin mà là biết chọn lọc, kiểm chứng và đúc kết thành đề xuất đáng tin cậy để đại biểu Quốc hội và lãnh đạo quyết định. Mỗi cán bộ không chỉ thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin mà cần nâng cao năng lực phân tích, phản biện, dự báo; từng bước làm chủ các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chuyên môn. Song dù công nghệ hỗ trợ đến đâu, trách nhiệm về tính chính xác của sản phẩm tham mưu vẫn thuộc về con người.

Các đại biểu dự hội thảo

Đối với chuyên đề đổi mới phương thức quản trị - hành chính theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả, cần chuyển mạnh từ quản lý công việc theo quá trình sang quản trị theo mục tiêu và kết quả; gắn vị trí việc làm với năng lực, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra cụ thể; lấy chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ.

Các đại biểu dự hội thảo

Chuyên đề hình thành phương thức và văn hóa làm việc trên môi trường số với mục đích đổi mới công tác quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý công việc giữa các đơn vị trên cơ sở phân quyền; khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, xử lý trùng lặp, thiếu liên thông. Đồng thời, càng làm việc trên môi trường số càng phải coi trọng kỷ luật và an toàn thông tin...

“Ba nội dung này có quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết.

Cơ hội để tiếp cận các phương pháp quản lý hành chính hiện đại

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam, TS. Axel Neubert cho biết: Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn chuyển đổi số với tốc độ rất nhanh, làm thay đổi căn bản phương thức hoạt động của cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền. Để làm việc hiệu quả trong môi trường số, cán bộ, công chức không chỉ cần có kỹ năng sử dụng các công nghệ hiện đại mà còn phải đổi mới cách thức tổ chức thông tin, quản lý công việc và phối hợp giữa các đơn vị.

Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam, TS. Axel Neubert phát biểu

Đối với cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội, việc nâng cao những kỹ năng này có ý nghĩa thiết yếu nhằm giải quyết hiệu quả và chất lượng công việc hàng ngày, đặc biệt trong hoạt động tham mưu, phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trả lời một số nội dung đại biểu quan tâm

Tại hội thảo, các đại biểu được các báo cáo viên tập trung trao đổi, thảo luận các chuyên đề về: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ hoạt động nghị viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; đổi mới phương pháp quản trị - hành chính và nâng cao hiệu quả xử lý công việc trong môi trường số, trọng tâm là quản trị nhân sự, tổ chức công việc theo vị trí việc làm và sản phẩm đầu ra; nâng cao hiệu quả quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu và phối hợp xử lý công việc trên môi trường số…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm