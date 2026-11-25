Sáng 25/11, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 368/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 45/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 25/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền xét tặng; quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; tổ chức, hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp và công tác quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) Nguyễn Văn Hùng phổ biến những điểm mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải đáp.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương dự hội nghị.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, thống nhất cách thức triển khai các quy định mới, bảo đảm công tác khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.