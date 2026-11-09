Nâng cao năng lực tham mưu công tác thể dục, thể thao của lực lượng CAND

Sáng nay (9/11), tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (đóng tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), Cục Công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện công tác TDTT của lực lượng CAND năm 2026.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức tập huấn Bộ Công an, phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục TDTT - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 cùng hơn 200 học viên là các đồng chí lãnh đạo phòng phụ trách, cán bộ trực tiếp tham mưu công tác thể dục, thể thao của Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức tập huấn Bộ Công an, cho biết việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác TDTT trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, công tác TDTT luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác TDTT trong CAND, đặc biệt là các Thông tư quy định về công tác TDTT trong CAND, góp phần đảm bảo cho công tác TDTT CAND sát hợp với thực tiễn, nhằm tăng cường sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của CAND.

Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3, phát biểu chào mừng lớp tập huấn.

Các đại biểu cùng các học viên tham gia lớp tập huấn.

“Việc tập huấn TDTT CAND theo quy định của Bộ là rất cần thiết, giúp chúng ta kịp thời nắm bắt, cập nhật những quy định mới của Đảng, Nhà nước và của Bộ có liên quan đến công tác TDTT”, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Để việc tập huấn đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu mục đích đề ra, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đề nghị các học viên phải nắm vững được nội dung bài giảng và thực hành chế độ kiểm tra rèn luyện thể lực cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là các kỹ thuật mới và đặc biệt là nội dung bơi ếch, bơi trườn sấp, đây là nội dung mới đưa vào tập huấn năm nay, đáp ứng tình hình thực tiễn.

Trong quá trình học tập, học viên phải chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, nội quy, quy định của lớp học, kỷ luật thao trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác luyện tập, chủ động linh hoạt, giải quyết hiệu quả trong mọi tình huống thực tế xảy ra.

“Đây là lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo phòng và cán bộ làm công tác trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và tổ chức huấn luyện. Do vậy, các đồng chí học viên không những nắm vững nội dung được tập huấn mà còn phải nắm vững phương pháp tập huấn, khi trở về đơn vị, địa phương, các đồng chí tham mưu cho lãnh đạo đơn vị hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn theo quy định của Bộ Công an; chuyển tải những kiến thức được tập huấn để CBCS nhận thức đúng, đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TDTT, phải coi đây là nội dung bắt buộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác TDTT CAND, nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống của CBCS, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, thời gian tập huấn công tác TDTT đợt này kéo dài đến chiều thứ năm (12/11), với nhiều chuyên đề quan trọng như “Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với TDTT trong tình hình mới”; “Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác TDTT”; “Chủ trương, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác TDTT trong CAND”…