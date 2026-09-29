Nâng cao năng lực sử dụng sáo Recorder và kèn phím cho giáo viên âm nhạc

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Âm nhạc là môn học mang tính đặc thù, đòi hỏi giáo viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có năng lực thực hành, biểu diễn và hướng dẫn học sinh sử dụng nhạc cụ. Qua rà soát, hiện có 415/564 giáo viên, chiếm khoảng 73,6% có khả năng hướng dẫn học sinh sử dụng ít nhất một loại nhạc cụ.

Tuy nhiên, mức độ thành thạo giữa các loại nhạc cụ còn chưa đồng đều. Đối với sáo Recorder, toàn tỉnh có 320 giáo viên biết sử dụng, song mới có 5 giáo viên sử dụng thành thạo; 239 giáo viên chưa có kỹ năng sử dụng. Với kèn phím Pianica, có 360 giáo viên biết sử dụng, trong đó 31 giáo viên có khả năng sử dụng thành thạo để phục vụ giảng dạy; 173 giáo viên chưa biết sử dụng.

Giảng viên đến từ Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam giảng dạy tại lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, giáo viên được hướng dẫn những kiến thức, kỹ thuật cơ bản trong sử dụng sáo Recorder và kèn phím; tư thế cầm, cách lấy hơi, bấm nốt, xử lý âm thanh, thực hành các bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Cùng với đó, các học viên được trao đổi về phương pháp tổ chức hoạt động thực hành nhạc cụ, cách hướng dẫn học sinh luyện tập, hòa tấu và vận dụng nhạc cụ vào các nội dung dạy học phù hợp với từng khối lớp.

Chương trình cũng dành thời gian để giáo viên trực tiếp thực hành, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học môn Âm nhạc tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với năng lực học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của từng nhà trường.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ giáo viên được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng sáo Recorder và kèn phím, từng bước khắc phục hạn chế về năng lực thực hành nhạc cụ. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả chương trình môn học, nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.