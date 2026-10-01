Nâng cao năng lực sử dụng hệ thống 'Bác sĩ cho mọi nhà'

Thảo luận, trao đổi tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch triển khai chương trình thuộc Dự án đầu tư “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”.

Tham dự có đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; lãnh đạo, chuyên gia UNDP Việt Nam; các giảng viên, chuyên gia về y tế từ xa và 40 Trạm y tế xã, phường trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho người dân, tiếp nhận và xử lý lịch hẹn, thực hiện khám bệnh từ xa, quản lý và theo dõi người bệnh, hỗ trợ hội chẩn, trao đổi và phiên giải kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; đồng thời theo dõi, giám sát và thống kê dữ liệu…

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành y tế thành phố đã chủ động sắp xếp, kiện toàn mạng lưới y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì liên tục. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp để đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Chương trình BSCMN tập trung vào 3 nhóm yêu cầu: nâng cao kiến thức, kỹ năng khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho cán bộ y tế; hỗ trợ quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm, bệnh lao, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bom mìn, người khuyết tật; từng bước kết nối, tích hợp dữ liệu giữa hệ thống BSCMN với hệ thống thông tin quản lý khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được lựa chọn.