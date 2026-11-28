Sinh viên tham gia chương trình ngoại khóa với chủ đề “Công dân số thông thái”.

Ngày 28/11, tại Trung tâm đào tạo Nam Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Đà Nẵng tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Công dân số thông thái”, với sự tham gia của khoảng 500 học sinh, sinh viên cùng cán bộ, giảng viên, giáo viên.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “Công nhân khu công nghiệp thời đại kỹ thuật số”, do Liên minh Châu Âu (EU), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, với sự phối hợp của Liên hiệp Hội Phụ nữ TP Đà Nẵng, tổ chức Gret, tổ chức Batik International và Vietnet ICT.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức học tập, làm việc, giao tiếp và tổ chức sản xuất. Vì vậy, việc trang bị năng lực số cho học sinh, sinh viên ngay từ quá trình đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người học chủ động thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Với thông điệp “Một công dân số thông thái không chỉ là người thành thạo công nghệ, mà còn phải là người có kiến thức, có tư duy phản biện, có đạo đức, biết ứng xử văn minh và có trách nhiệm với mọi hành vi của mình trên không gian mạng”, chương trình mang đến cho học sinh, sinh viên một sân chơi giáo dục bổ ích, kết hợp hài hòa giữa kiến thức, trải nghiệm và giải trí.

Chương trình giúp sinh viên nhận diện tin giả, tin thật và có trách nhiệm với mọi hành vi của mình trên không gian mạng.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động tương tác, trải nghiệm được thiết kế gần gũi, thiết thực với đời sống học đường và nhu cầu của giới trẻ hiện nay.

Ở nội dung sáng tạo sản phẩm truyền thông, các đội thi đã phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo để xây dựng những thông điệp tuyên truyền về sử dụng Internet an toàn, văn minh, có trách nhiệm; nhận diện tin giả, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Trong cuộc thi tương tác “Công dân số thông thái”, học sinh, sinh viên hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến trên nền tảng Kahoot, thử sức với những kiến thức về công nghệ số, ứng dụng AI, an toàn tài khoản, nhận diện thông tin sai lệch và văn hóa ứng xử trên mạng xã hội.

Đặc biệt, thử thách xử lý tình huống “Nhanh tay, nhanh trí” đã tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn khi các đội thi cùng thảo luận, phân tích và đưa ra phương án giải quyết những tình huống thực tế như: nhận tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP để nhận học bổng, phát hiện thông tin chưa được kiểm chứng, sử dụng AI trong học tập, ứng xử khi chứng kiến hành vi bắt nạt trên mạng hoặc nhận lời mời tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo. Qua đó, các em được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng nhận diện rủi ro và khả năng lựa chọn cách ứng xử an toàn trên không gian mạng.

Sinh viên tham gia chương trình.

Bên cạnh hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, chương trình còn tổ chức nội dung giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tổ chức hoạt động ngoại khóa giữa Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Trường THPT Tố Hữu. Các nội dung trao đổi tập trung vào kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng số và ứng dụng AI; phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm; lồng ghép giới trong giảng dạy và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện ngoại khóa tại trường học.

Hoạt động giao lưu là dịp để đội ngũ giáo viên hai trường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những cách làm hay, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ sở giáo dục trong đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.