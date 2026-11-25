Cán bộ Hội LHPN xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, tích cực chuyển đổi số để nâng cao năng lực, phát triển kinh tế bền vững cho hội viên. Ảnh: Kim Thanh

Để làm rõ hơn vai trò của phụ nữ cũng như định hướng lồng ghép giới trong tiến trình này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Điệp, chuyên viên chính Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

PV: Thưa ông, dưới góc độ thực tiễn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, việc ứng dụng công nghệ hiện nay đang mở ra những cơ hội thiết thực nào cho phụ nữ ở khu vực nông thôn?

Ông Nguyễn Hữu Điệp: Việc ứng dụng công nghệ đang tạo ra những thay đổi rất rõ nét, giúp phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vùng dân tộc thiểu số tiếp cận bình đẳng hơn với các dịch vụ công, y tế, giáo dục, tài chính và thị trường. Hạ tầng công nghệ phát triển mạnh mẽ với tỷ lệ phụ nữ dùng Internet đạt 82,2% và tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang đạt 82,4% là nền tảng quan trọng.

Trong phát triển kinh tế nông thôn, phụ nữ hiện chiếm khoảng 40% số chủ thể OCOP. Nhiều chị em đã chủ động đưa sản phẩm nông sản, làng nghề lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream bán hàng, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng. Điều này minh chứng công nghệ đang giúp phụ nữ nông thôn từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và tự chủ về kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Điệp, Chuyên viên chính Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát biểu

PV: Tuy nhiên, từ thực tế giám sát cho thấy việc tận dụng cơ hội này để tạo ra sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn vẫn còn không ít điểm nghẽn. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những rào cản này?

Ông Nguyễn Hữu Điệp: Qua thực tế triển khai, chúng tôi thấy khoảng cách tiếp cận công nghệ và kỹ năng vẫn còn khá lớn. Tỷ lệ sử dụng Internet ở nông thôn hiện vẫn thấp hơn thành thị 8 điểm phần trăm. Đáng lo ngại hơn là khoảng cách về kỹ năng, tỷ lệ phụ nữ từ 15 - 49 tuổi ở nông thôn có kỹ năng CNTT chỉ đạt 17%, và ở nhóm phụ nữ nghèo nhất chỉ dừng ở mức 4,5%. Nhiều chị em đã biết dùng điện thoại thông minh hay mạng xã hội nhưng chưa đủ năng lực ứng dụng vào quản lý sản xuất, phân tích thị trường hay kinh doanh trực tuyến.

Bên cạnh đó, gánh nặng chăm sóc gia đình, định kiến giới, rào cản ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số và các rủi ro lừa đảo trên mạng cũng là những lực cản lớn khiến việc chuyển hóa cơ hội thành sinh kế bền vững chưa tương xứng.

PV: Trong giai đoạn 2026 - 2035, Quốc hội và Chính phủ đã có những định hướng mới tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia. Sự kết nối này tạo thuận lợi gì cho việc lồng ghép bình đẳng giới và hạ tầng dữ liệu trong giảm nghèo?

Ông Nguyễn Hữu Điệp: Nghị quyết 46/2026/QH15 của Quốc hội và Nghị định 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Sự tích hợp này tạo cơ hội rất thuận lợi để đồng bộ nguồn lực, kết nối chính sách và lấy người dân làm trung tâm.

Đặc biệt, việc tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa dữ liệu hộ nghèo, ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo từ năm 2027 sẽ giúp công tác giám sát, đánh giá có phân tách theo giới. Nhờ đó, chính sách hỗ trợ sẽ đến đúng đối tượng, chính xác và hiệu quả hơn.

Tỷ lệ sử dụng Internet ở nông thôn hiện vẫn thấp hơn thành thị 8 điểm phần trăm.

PV: Vậy để công nghệ thực sự trở thành động lực giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới cho phụ nữ, chúng ta cần tập trung vào những giải pháp đột phá nào trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Hữu Điệp: Chúng ta cần chuyển mạnh tư duy từ "phổ cập công nghệ" sang "trao quyền", bảo đảm phụ nữ là chủ thể tham gia, làm chủ và thụ hưởng thành quả. 4 nhóm giải pháp trọng tâm cần triển khai gồm:

Một là, hoàn thiện cơ chế chính sách và lồng ghép thực chất mục tiêu bình đẳng giới trong toàn bộ quá trình thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035.

Hai là, ưu tiên hỗ trợ thiết bị, Internet và dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Ba là, đổi mới đào tạo kỹ năng số gắn liền với sinh kế, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

Bốn là, xây dựng môi trường an toàn trên không gian mạng, trang bị kỹ năng phòng ngừa lừa đảo để phụ nữ tự tin tham gia vào nền kinh tế hiện đại.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!