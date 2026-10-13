Nâng cao năng lực số cho nhà giáo, đáp ứng yêu cầu hội nhập

Trường THPT Đoan Hùng ứng dụng công nghệ số trong dạy và học.

Bồi dưỡng năng lực số gắn với đổi mới dạy học

Chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tại Phú Thọ, các trường học chú trọng bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển học liệu số và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn, công cụ đánh giá năng lực chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo đối với nhà giáo, cán bộ quản lý các cấp học. Đây là cơ sở để xác định nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Tại Trường THPT Đoan Hùng (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), việc nâng cao năng lực giáo viên được triển khai gắn với đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Hiệu trưởng Trường THPT Đoan Hùng cho biết, nhà trường tập trung bồi dưỡng ba nhóm năng lực cốt lõi cho giáo viên. Trước hết là ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, xây dựng học liệu số và cá nhân hóa học tập.

Tiếp đó, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sư phạm bằng tiếng Anh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhóm năng lực thứ ba là đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục STEM, STEAM, dạy học theo dự án (PBL), gắn với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình, khó khăn hiện nay là trình độ ứng dụng công nghệ giữa các nhóm giáo viên chưa đồng đều. Một bộ phận giáo viên vẫn quen phương pháp giảng dạy truyền thống, trong khi thời gian bồi dưỡng hạn chế do áp lực công việc chuyên môn.

Để khắc phục, nhà trường triển khai mô hình "Giáo viên nòng cốt", phát huy vai trò của giáo viên trẻ thành thạo công nghệ trong hỗ trợ đồng nghiệp. "Nhà trường chuyển hoạt động bồi dưỡng từ lý thuyết sang thực hành trên bài giảng, đồng thời đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ vào thi đua, khen thưởng và tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin", ông Nguyễn Tiến Trình chia sẻ.

Trường THPT Đoan Hùng tổ chức tập huấn phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông.

Tại Trường THPT Long Châu Sa (xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), công tác bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng AI và nâng cao kỹ năng hội nhập cũng được chú trọng. Ông Triệu Trí Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa cho biết, giáo viên được tạo điều kiện tham gia tập huấn, tiếp cận phần mềm quản lý lớp học, công cụ tương tác thông minh và hệ thống quản lý học tập trực tuyến.

Hoạt động bồi dưỡng AI tập trung vào thiết kế bài giảng, xây dựng đề kiểm tra, câu hỏi tình huống, hỗ trợ học sinh học tập và đánh giá kết quả. Giáo viên được khuyến khích số hóa tài nguyên, phát triển học liệu phục vụ chuyên môn.

Cùng với đó, giáo viên cần chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập; sử dụng dữ liệu số theo dõi tiến bộ của học sinh và hướng dẫn các em sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Hoàn thiện hạ tầng, phát triển học liệu và quản trị số

Bên cạnh bồi dưỡng đội ngũ, các trường học ở Phú Thọ chú trọng xây dựng hệ thống quản lý thông tin, nền tảng học tập và kho học liệu mở phục vụ phát triển năng lực nghề nghiệp cho nhà giáo, cán bộ quản lý.

Trọng tâm là nâng cấp nền tảng học tập số; phát triển học liệu về chuyển đổi số, AI, dạy học bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, giáo dục STEM, STEAM và ngân hàng khoa học trực tuyến phục vụ bồi dưỡng chuyên môn.

Tại Trường THPT Đoan Hùng, hoạt động quản lý từng bước được thực hiện trên môi trường số. Nhà trường đã vận hành sổ điểm, học bạ điện tử, hệ thống quản lý học tập (LMS), điều hành văn bản trực tuyến và ngân hàng đề thi chuẩn hóa.

Ông Nguyễn Tiến Trình cho biết, thời gian tới, Trường THPT Đoan Hùng tập trung đồng bộ, tích hợp dữ liệu nhằm hạn chế nhập liệu trùng lặp; tự động hóa báo cáo, thống kê để giảm áp lực hành chính cho giáo viên.

Đồng thời, tiếp tục nâng cấp đường truyền Internet, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quản lý và khai thác dữ liệu giáo dục. Tuy nhiên, quá trình triển khai chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí.

Trường THPT Long Châu Sa đẩy mạnh công nghệ số trong dạy và học.

Theo ông Triệu Trí Phú, tại Trường THPT Long Châu Sa, số lượng máy tính và trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Đường truyền Internet chưa ổn định khi nhiều người cùng truy cập. Một số học sinh thiếu thiết bị cá nhân và kết nối mạng tại nhà để học trực tuyến. Bên cạnh đó, chuyển đổi số đòi hỏi kinh phí thường xuyên để nâng cấp phần mềm, bảo trì thiết bị và đào tạo nhân lực.

Từ thực tế này, ông Triệu Trí Phú cho rằng cần ưu tiên đầu tư hạ tầng, triển khai đồng bộ phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu số. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng thiết kế bài giảng số, ứng dụng AI, khuyến khích giáo viên tự học và chia sẻ kinh nghiệm.

Nhà trường cũng chú trọng xây dựng, quản lý kho học liệu số, kiểm soát chất lượng bài giảng điện tử, phát triển thư viện điện tử mở; khuyến khích giáo viên đóng góp và khai thác tài nguyên chung an toàn, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, nâng cao năng lực số cho nhà giáo cần gắn với hoạt động chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất. Việc xây dựng bộ chuẩn đánh giá năng lực, phát triển học liệu mở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và quản trị số sẽ hỗ trợ các trường xác định nhu cầu bồi dưỡng, theo dõi kết quả, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.