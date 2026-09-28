Nâng cao năng lực số cho giáo viên, đưa AI vào lớp học ở Phú Thọ

Trường Tiểu học Hùng Vương đã thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh.

Nâng cao năng lực số từ thực tiễn dạy học

Chuyển đổi số trong giáo dục tại tỉnh Phú Thọ đang được triển khai từ quản lý, điều hành đến hoạt động dạy học. Cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu, sử dụng các nền tảng số, việc nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên được các cơ sở giáo dục chú trọng.

Dữ liệu về trường học, giáo viên, học sinh được số hóa, kết nối với hệ thống dùng chung của tỉnh và Bộ GD&ĐT. Các nhà trường triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, hồ sơ điện tử, tuyển sinh trực tuyến và hệ thống kết nối phụ huynh.

Trong hoạt động chuyên môn, bài giảng điện tử, học liệu số, video minh họa và các công cụ hỗ trợ dạy học ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Qua đó, giáo viên từng bước đổi mới phương pháp, nâng khả năng khai thác tài nguyên số phục vụ dạy học.

Tại Trường THPT Đoan Hùng (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chuyển đổi số được triển khai từ quản lý đến dạy học. Nhà trường đầu tư hạ tầng mạng Internet tốc độ cao, máy chiếu, bảng tương tác, phòng học thông minh; đồng thời số hóa hồ sơ, học bạ, sổ điểm và quản lý văn bản trên môi trường số.

Cùng với đó, các nền tảng, phần mềm như K12Online, Zoom, Ôn luyện.vn được sử dụng phục vụ dạy học, kiểm tra, đánh giá. Giáo viên ứng dụng ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Canva AI… để thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học.

Trường THPT Đoan Hùng ứng dụng công nghệ số trong dạy và học.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình - Hiệu trưởng Trường THPT Đoan Hùng, chuyển đổi số mở ra phương thức tiếp cận tri thức linh hoạt, cá nhân hóa hơn. Trong môi trường số, vai trò của giáo viên không chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức mà còn tổ chức, hướng dẫn học sinh khám phá, sáng tạo.

“Đặc biệt, việc bồi dưỡng năng lực số cho học sinh ngay từ bậc THPT có ý nghĩa lâu dài, giúp các em thích ứng với môi trường học tập và làm việc trong tương lai”, ông Nguyễn Tiến Trình chia sẻ.

Để thực hiện được yêu cầu này, đội ngũ giáo viên phải thường xuyên cập nhật kỹ năng sử dụng công nghệ, AI và các nền tảng học tập số. Việc bồi dưỡng không chỉ hướng tới biết sử dụng công cụ mà cần gắn với chuyên môn, phương pháp dạy học và khả năng hướng dẫn học sinh khai thác công nghệ an toàn, hiệu quả.

Từ bồi dưỡng giáo viên đến giáo dục AI cho học sinh

Tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), việc bồi dưỡng đội ngũ được gắn trực tiếp với thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh trong năm học 2025 - 2026.

Nhà trường rà soát kế hoạch giáo dục, tích hợp AI vào môn Tin học và lồng ghép trong các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ. Sinh hoạt chuyên môn được tổ chức theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung chia sẻ phương pháp tích hợp AI vào các tiết học và hoạt động giáo dục.

Tổng số lớp tham gia thí điểm là 10/30 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi khối 2 lớp. Có 13 giáo viên trực tiếp giảng dạy, tích hợp nội dung AI; 3 cán bộ quản lý tham gia chỉ đạo, tập huấn. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn trực tiếp và trực tuyến đạt 100%. Một giáo viên cốt cán tham gia tập huấn cấp tỉnh và triển khai lại tại đơn vị.

Sau tập huấn, giáo viên bước đầu vận dụng kiến thức vào xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn học sinh sử dụng một số công cụ AI đơn giản phục vụ học tập. Qua thực tế triển khai, giáo viên tự tin hơn trong đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn.

Trường Tiểu học Hùng Vương ứng dụng công nghệ số trong dạy học.

Theo bà Chu Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng kiến thức về sử dụng AI. Đến nay, 100% giáo viên đã biết sử dụng AI để xây dựng các hoạt động, ý tưởng nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh.

Từ thực tế trên, bà Chu Thị Thu Hằng cho rằng, yếu tố con người giữ vai trò then chốt. Công nghệ chỉ là công cụ; sự đổi mới tư duy của cán bộ quản lý và tinh thần chủ động nâng cao năng lực của giáo viên mới quyết định hiệu quả triển khai.

Thực tế tại các cơ sở giáo dục ở Phú Thọ cho thấy, đầu tư hạ tầng và nền tảng số cần đi cùng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên. Hoạt động tập huấn cần gắn với thực hành, học liệu và chuyên môn từng cấp học, giúp đội ngũ sử dụng công nghệ, AI đúng mục đích, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập.