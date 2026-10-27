Nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho 150 học viên tại Tuyên Quang

Các học viên xã Quản Bạ thực hành kỹ thuật ủ phân chuồng bằng chế phẩm vi sinh.

Từ ngày 28/9 đến 21/10/2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho 150 học viên, tập trung vào cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản địa phương và các phương thức sản xuất an toàn, bền vững.

Các lớp tập huấn được triển khai tại 12 địa phương, gồm: Nà Hang, Hồng Thái, Chiêm Hóa, Kim Bình, Quản Bạ, Cán Tỷ, Vị Xuyên, Phú Linh, Yên Minh, Mậu Duệ, Minh Tân và Yên Lập. Thành phần tham gia là cộng tác viên khuyến nông, thành viên hợp tác xã, chủ trang trại và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các lớp học, học viên được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hàng hóa đối với các loại cây trồng chủ lực, đặc sản; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, tuần hoàn; đồng thời thực hành các biện pháp gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông. Một số nội dung thực hành tại cơ sở tập trung vào kỹ thuật phối trộn đất trồng và ủ phân chuồng bằng chế phẩm vi sinh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và cải thiện chất lượng đất.

Thông qua chương trình, học viên có điều kiện tiếp cận, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế. Việc tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cũng góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp an toàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới sản xuất theo chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng khuyến nông và người trực tiếp sản xuất, góp phần nhân rộng các mô hình hiệu quả, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng bền vững.