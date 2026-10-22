Nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho 150 học viên

Các học viên xã Quản Bạ thực hành kỹ thuật phối trộn đất trồng.

Chương trình tập huấn tổ chức tại các địa phương gồm: Nà Hang, Hồng Thái, Chiêm Hóa, Kim Bình, Quản Bạ, Cán Tỷ, Vị Xuyên, Phú Linh, Yên Minh, Mậu Duệ, phường Hà Giang 2. Tham gia tập huấn có 150 học viên là cộng tác viên khuyến nông, thành viên hợp tác xã, chủ trang trại và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức về kỹ thuật sản xuất hàng hóa đối với cây trồng chủ lực, đặc sản; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học theo hướng tuần hoàn và an toàn; đồng thời được hướng dẫn chi tiết các biện pháp gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông.

Thông qua tập huấn, các học viên tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao thu nhập và nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cơ sở, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong giai đoạn mới.