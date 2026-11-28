Các đồng chí: PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì buổi hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản; PGS.TS Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh hội thảo.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp, các xã, phường tham dự 191 điểm cầu trực tuyến trong và ngoài tỉnh.

Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng vào hội thảo quốc gia

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa rất vinh dự được phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và đại biểu khách quý đã dành thời gian, tâm huyết tham dự hội thảo.

Thông tin về chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết: Trước sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường. Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển đặt ra những yêu cầu quản trị rất khác nhau, đòi hỏi phải có phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tổ chức phát triển.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Điều mà Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, trăn trở là làm thế nào để mỗi xã, phường sau sắp xếp, không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Qua đó, tạo động lực phát triển từ cơ sở, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, Thanh Hóa đặt nhiều kỳ vọng vào hội thảo hôm nay. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái mong nhận được những ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, những luận giải có cơ sở khoa học và những đề xuất có giá trị thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, giúp tỉnh nhận diện đúng những điểm nghẽn, lựa chọn được những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực, kiến tạo bước phát triển mới, thực chất trong phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Với trách nhiệm của địa phương đăng cai hội thảo, Thanh Hóa cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời, tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Trung ương những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách.

Thanh Hóa mong muốn hội thảo hôm nay không chỉ là dịp trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, thường xuyên giữa tỉnh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, để tri thức khoa học thực sự trở thành nguồn lực phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển của địa phương.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm? Cần làm gì và hoàn thành khi nào?

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, tỉnh và xã quan hệ trực tiếp với nhau, nên nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định lại. Sắp xếp tổ chức chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Với quy mô lớn và địa bàn đa dạng (miền núi, đồng bằng, ven biển, đô thị), Thanh Hóa cần cách quản trị phù hợp với từng vùng, đồng thời giữ được sự điều phối thống nhất của tỉnh. Để thảo luận đi vào trọng tâm, PGS, TS Đoàn Minh Huấn gợi mở 4 nhóm vấn đề:

Thứ nhất, làm rõ yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa.

Thứ ba, khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới.

Thứ tư, bảo đảm an ninh, an toàn - nền tảng của phát triển nhanh, bền vững.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn khẳng định: Mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ đều phải bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu. Đây là nguyên tắc của quản trị phát triển, càng cấp thiết khi Thanh Hóa hướng tới tăng trưởng nhanh, nâng cao sức cạnh tranh.

Các đại biểu dự hội thảo.

Bảo đảm an ninh, an toàn phải gắn với nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở và quản lý tốt rủi ro trong đầu tư, đất đai, môi trường, không gian số. Mỗi cấp, mỗi ngành phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ phát triển, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an, quân sự ở cơ sở và thế trận lòng dân. Làm tốt điều này sẽ củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị hội thảo quán triệt ba yêu cầu xuyên suốt: Đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phải được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và được đánh giá bằng kết quả công việc.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tăng trưởng nhanh phải dựa trên nền tảng xã hội, môi trường và nhân lực bền vững. Khi tổ chức lại không gian phát triển, triển khai dự án hay chuyển mục đích sử dụng đất, phải tính đến việc làm, sinh kế, đào tạo nghề, nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ công, chi phí xã hội lâu dài và sự tham gia của người dân, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Quản trị phát triển phải dựa trên sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân: Chính quyền định hướng, điều phối, tạo môi trường; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo; cơ sở nghiên cứu, đào tạo cung cấp tri thức, nhân lực; người dân tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Các đại biểu dự hội thảo.

Để hội thảo đạt kết quả thiết thực, PGS, TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung trả lời ba câu hỏi: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm giải quyết? Cần làm gì và hoàn thành khi nào?

Mỗi đề xuất phải có tình huống, số liệu hoặc căn cứ thực tiễn, phân biệt rõ rào cản thể chế với hạn chế trong tổ chức thực hiện. Kết quả hội thảo cần được cụ thể hóa thành kiến nghị theo ba cấp: Trung ương, tỉnh và xã. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ nội dung, cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn, chỉ số đánh giá và sản phẩm cuối cùng. Từ đó, lựa chọn danh mục việc ưu tiên trong 12 tháng tới, phân biệt giải pháp tạo kết quả trước mắt với giải pháp tạo động lực dài hạn.

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