Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành phố và các nhà khoa học, chuyên gia trong cả nước.

Đổi mới quản trị, kiến tạo phát triển

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi không còn cấp huyện, mối quan hệ trực tiếp giữa tỉnh và xã đặt ra yêu cầu phân định lại thẩm quyền, trách nhiệm, đổi mới phương thức điều hành và nâng cao năng lực quản trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Theo đồng chí, sắp xếp tổ chức bộ máy mới chỉ là tiền đề, mục tiêu cao hơn là xây dựng nền quản trị hiện đại, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển. Với quy mô lớn, địa bàn đa dạng, Thanh Hóa cần phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng vùng, đồng thời bảo đảm sự điều phối thống nhất của tỉnh, kết nối hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Đồng chí gợi mở bốn nhóm vấn đề cần tập trung thảo luận: đổi mới quản trị theo hướng hiện đại; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực và hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa; khai thác động lực mới từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an ninh dữ liệu.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động của bộ máy; bố trí, đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm và kết quả công việc. Tăng trưởng cần gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm sinh kế, việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự tham gia của người dân. Quá trình quản trị phát triển phải có sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và cộng đồng.

Phát huy tiềm năng từ mỗi địa bàn

Thông tin về thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, trước sắp xếp, tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường.

Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển giữa các địa bàn đặt ra yêu cầu xây dựng phương thức quản trị phù hợp, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức, hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tổ chức phát triển. Điều Thanh Hóa quan tâm là làm thế nào để mỗi xã, phường sau sắp xếp không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, mà còn khai thác được tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Qua đó, hình thành động lực phát triển từ cơ sở, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Kết nối nguồn lực, khai thác động lực tăng trưởng mới

Tại các phiên tham luận và tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích yêu cầu nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới tư duy điều hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển. Nhiều ý kiến đề cập mối quan hệ giữa năng lực quản trị với mục tiêu tăng trưởng nhanh, đổi mới mô hình tăng trưởng; đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động của địa phương, tháo gỡ những rào cản trong đầu tư, kinh doanh và tăng cường liên kết giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Lãnh đạo một số sở, ngành tại Thanh Hóa (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Một nhóm vấn đề được quan tâm là tổ chức không gian phát triển theo hướng kết nối đô thị, công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Tiềm năng kinh tế tầm thấp cũng được đề cập như một hướng phát triển mới, đặt ra yêu cầu về tư duy quản lý, cơ chế và hạ tầng phù hợp.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các ý kiến tập trung vào xây dựng, khai thác dữ liệu dùng chung, phát triển nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ công chức cấp xã. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành trong mô hình chính quyền mới.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Lãnh đạo một số sở, ngành tại Thanh Hóa. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Từ thực tiễn cơ sở, đại diện một số xã, phường chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp; kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, tăng cường phối hợp giữa tỉnh với cơ sở và kết nối đồng bộ các không gian phát triển. Các ý kiến cũng đề cập việc phát huy lợi thế từng địa bàn, phát triển du lịch quanh năm, du lịch cộng đồng và khai thác tiềm năng kinh tế tầm thấp, ứng dụng dữ liệu dùng chung, trí tuệ nhân tạo trong quản trị.

Lãnh đạo địa phương phát biểu ý kiến. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Những vấn đề được trao đổi tại hội thảo cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với Thanh Hóa không chỉ là bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, mà còn phải nâng cao năng lực điều hành, phát huy tính chủ động của cơ sở và kết nối hiệu quả các nguồn lực. Đổi mới quản trị, tháo gỡ những điểm nghẽn và khai thác tiềm năng của từng địa bàn chính là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong quá trình kiến tạo động lực tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.