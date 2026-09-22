Nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp

Diễn đàn nông nghiệp với chủ đề “Tăng cường năng lực quản trị và chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp xây dựng thương hiệu gắn với du lịch sinh thái”.

Toàn tỉnh hiện có 955 HTX, trong đó 786 HTX đang hoạt động, gồm 684 HTX nông nghiệp. Các HTX từng bước phát huy vai trò tổ chức sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu, liên kết với doanh nghiệp và thị trường. Cùng với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nhiều HTX đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản lý, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, có 63 HTX được hỗ trợ cấp mã số vùng trồng; các HTX được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử QR code; được hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký sản xuất, phần mềm kế toán. Toàn tỉnh có 70 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn buudien.vn, 60 sản phẩm tham gia sàn sonla.sanviet.vn. Tuy nhiên, phần lớn HTX còn quy mô nhỏ; năng lực quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường chưa đồng đều.

Đại diện HTX Nông nghiệp Xuân Tiến, xã Yên Châu phát biểu tham luận.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi, thảo luận về quản trị hiện đại, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu nông sản gắn với du lịch sinh thái; ứng dụng AI, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của HTX; tăng cường liên kết, phát triển HTX bền vững. Các HTX, nông dân và cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi những vướng mắc trong quá trình đổi mới sản xuất, đề xuất các giải pháp về quản trị, công nghệ, thị trường và liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Các đại biểu tìm hiểu giải pháp ứng dụng AI phục vụ quản trị, chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm của HTX nông nghiệp.

Diễn đàn tạo cơ hội để các HTX được cập nhật kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp ứng dụng vào thực tiễn; tăng cường kết nối với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, từng bước nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản Sơn La.