Nâng cao năng lực quản trị tài chính trường học

Các đại biểu tham gia tập huấn về quản trị tài chính trường học.

Tham gia tập huấn có trên 120 cán bộ quản lý, kế toán trường học. Các đại biểu được cập nhật, phổ biến những quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; nghiệp vụ đấu thầu, đấu giá và xử lý tình huống trong mua sắm, quản lý tài sản công. Đồng thời, hướng dẫn quy trình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công; mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất; quản lý các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và phòng, chống lạm thu.

Trong tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức 1 đợt tập huấn tại phường Nông Tiến, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục trực thuộc sở được bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính. Thông qua tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán trong quản trị tài chính trường học, bảo đảm các nguồn kinh phí, tài sản công được quản lý, sử dụng đúng quy định, công khai và hiệu quả.