Hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt hơn 1.010 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu.

Nhìn lại chặng đường hội nhập, năm 2007, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD. Đến năm 2019, con số này đạt 500 tỷ USD và chỉ sau 7 năm đã tăng gấp đôi, vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, kết quả này là thành tựu của quá trình hội nhập, sự điều hành của các cơ quan quản lý và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô thương mại càng lớn thì yêu cầu về tính minh bạch, chính xác và tuân thủ pháp luật càng cao.

Đáng chú ý, khuôn khổ pháp lý về hải quan đang có những thay đổi quan trọng. Nghị định số 169/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Trong khi đó, Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Các quy định mới hướng tới chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng tăng cường quản lý tuân thủ, ứng dụng dữ liệu và công nghệ số. Doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ pháp lý có thể được xem xét ưu tiên trong quá trình làm thủ tục và giảm mức độ kiểm tra; ngược lại, các hành vi vi phạm về mã số hàng hóa, xuất xứ và trị giá hải quan sẽ bị xử lý nghiêm.

Một nội dung đáng lưu ý khác là hoạt động kiểm tra sau thông quan có thể được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng việc quản lý, lưu trữ hồ sơ và bảo đảm tính thống nhất của dữ liệu ngay từ khâu khai báo.

Đối với hoạt động xuất khẩu, vấn đề chứng minh xuất xứ hàng hóa cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Dẫn số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Đức Thuận cho biết, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi (C/O) theo các FTA đạt khoảng 95 tỷ USD, trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước là 475 tỷ USD.

Theo ông Thuận, con số này cho thấy dư địa để doanh nghiệp khai thác các ưu đãi thương mại còn tương đối lớn. Tuy nhiên, quyền hưởng ưu đãi chỉ thực sự được bảo đảm khi doanh nghiệp có khả năng chứng minh và bảo vệ tính hợp lệ của xuất xứ hàng hóa.

Tại hội thảo, bà Vũ Thị Thu Hương, Chủ tịch IAFEI ASIA, Phó Chủ tịch VACD, đã giới thiệu tổng quan chính sách xuất nhập khẩu giai đoạn 2026-2027, tập trung vào những thay đổi trong hệ thống văn bản pháp luật và tác động đối với doanh nghiệp.

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, cập nhật những nội dung đáng chú ý của Luật Hải quan sửa đổi, trong đó có định hướng quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, số hóa thủ tục đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử và kết nối cơ chế một cửa quốc gia. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến mã số hàng hóa, xuất xứ, trị giá và khai báo hải quan cũng được trao đổi tại chương trình.

Ở góc độ tư vấn và quản trị doanh nghiệp, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của EY Việt Nam, đề cập xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, những rào cản phi thuế quan đang gia tăng trên thị trường toàn cầu và yêu cầu nâng cao năng lực tuân thủ thương mại của doanh nghiệp Việt Nam.

Các nội dung trao đổi cho thấy, những rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ phát sinh từ khâu khai báo hải quan mà còn liên quan đến sự thiếu nhất quán giữa hồ sơ xuất nhập khẩu, dữ liệu kế toán, thuế và quy trình quản trị nội bộ. Những bất cập này có thể dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính hoặc ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.

Một vấn đề được các chuyên gia lưu ý là việc xác định xuất xứ hàng hóa không chỉ dừng ở thông tin thể hiện trên nhãn sản phẩm mà phải được chứng minh bằng quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và hệ thống hồ sơ liên quan. Đặc biệt, tiêu chí xác định xuất xứ có thể khác nhau giữa các thị trường, do đó doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của từng thị trường nhập khẩu, bảo đảm tính chính xác và nhất quán của thông tin khai báo.

Bên cạnh đó, dữ liệu giữa các khâu xuất nhập khẩu, kế toán, kho hàng và sản xuất cần được quản lý đồng bộ, có khả năng đối chiếu khi cơ quan chức năng kiểm tra. Việc chuẩn hóa hồ sơ, quy trình quản lý và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định mà còn là cơ sở để chứng minh xuất xứ hàng hóa, bảo vệ quyền hưởng ưu đãi thuế quan và hạn chế những rủi ro phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế.