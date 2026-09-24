Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng sức chống chịu cho doanh nghiệp

Diễn ra trong 2 ngày 23-24/9, khóa đào tạo “Quản trị rủi ro doanh nghiệp toàn diện theo TCVN ISO 31000” do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý và người lao động kiến thức, kỹ năng nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro, qua đó nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Lý Thái Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều nhóm rủi ro trong quá trình hoạt động, từ quản trị, sản xuất, tài chính, nhân sự đến thị trường và vận hành. Vì vậy, chủ động nhận diện, đánh giá và xử lý rủi ro là yêu cầu quan trọng để hạn chế tổn thất, duy trì hoạt động ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Hùng, TCVN ISO 31000 cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và quy trình quản trị rủi ro, giúp doanh nghiệp xây dựng phương pháp tiếp cận có hệ thống, phù hợp với mục tiêu và điều kiện thực tế.

Ông Lý Thái Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP Hồ Chí Minh.

Khóa đào tạo tập trung vào bốn nội dung chính: tổng quan về quản trị rủi ro; khuôn khổ và thiết lập bối cảnh; thực hiện quy trình đánh giá rủi ro; hành động xử lý rủi ro. Học viên được thực hành xây dựng ma trận rủi ro, sổ đăng ký rủi ro, thảo luận nhóm và xử lý các tình huống thực tế trong sản xuất, tài chính, thị trường và nhân sự.

Thạc sĩ Nguyễn Khắc Sơn, chuyên gia tư vấn, đào tạo về năng suất và báo cáo viên chương trình, cho rằng quản trị rủi ro không chỉ nhằm ứng phó khi sự cố xảy ra mà cần được tích hợp vào quá trình quản trị và ra quyết định của doanh nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Khắc Sơn - chuyên gia tư vấn, đào tạo về năng suất chia sẻ tại khóa đào tạo.

Theo TCVN ISO 31000, quản trị rủi ro hướng tới tạo lập và bảo vệ giá trị, cải thiện kết quả hoạt động và giúp doanh nghiệp chủ động trước những biến động. Quy trình này bao gồm nhận diện, phân tích, đánh giá, xử lý, theo dõi và trao đổi thông tin về rủi ro, được triển khai từ cấp chiến lược đến các phòng ban, dự án và hoạt động vận hành.

Để quản trị rủi ro phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện 8 nguyên tắc của TCVN ISO 31000, gồm tích hợp; cấu trúc và toàn diện; tùy chỉnh; sự tham gia của các bên liên quan; tính động; sử dụng thông tin tốt nhất sẵn có; chú trọng yếu tố con người và văn hóa; cải tiến liên tục.

Khóa đào tạo “Quản trị rủi ro doanh nghiệp toàn diện theo TCVN ISO 31000”.

Trong đó, sự cam kết của lãnh đạo và các bộ phận của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đưa quản trị rủi ro vào thực chất. Doanh nghiệp cần lồng ghép quản trị rủi ro vào hoạch định chiến lược, quản lý dự án, vào cơ cấu quản trị và hoạt động vận hành; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận.

Việc áp dụng phương pháp quản trị rủi ro có hệ thống theo TCVN ISO 31000 được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng ra quyết định, tăng khả năng thích ứng, hạn chế tổn thất và chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, hướng tới hoạt động ổn định và phát triển bền vững.