Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì hội thảo.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi không còn cấp huyện, quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp xã trở nên trực tiếp hơn, đòi hỏi nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp phải được phân định rõ ràng.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sắp xếp tổ chức bộ máy mới chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng nền quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển. Điều này đòi hỏi phải đổi mới phương thức điều hành, nâng cao năng lực thực thi và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Với quy mô lớn, địa bàn đa dạng gồm miền núi, đồng bằng, ven biển và đô thị, Thanh Hóa cần phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng vùng, đồng thời bảo đảm sự điều phối thống nhất của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đắc Trường

Trên cơ sở đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở 4 nhóm vấn đề trọng tâm: vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa; khơi thông động lực tăng trưởng từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm an ninh, an toàn làm nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu trong mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ. Bảo đảm an ninh, an toàn phải gắn với nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở; quản lý tốt các rủi ro trong đầu tư, đất đai, môi trường và không gian số. Đây không phải nhiệm vụ riêng của một ngành, lĩnh vực mà phải được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đắc Trường

Để nâng cao năng lực quản trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, cần được bố trí phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và được đánh giá bằng kết quả thực hiện công việc.

Cùng với đó, tăng trưởng nhanh phải dựa trên nền tảng xã hội, môi trường và nhân lực bền vững. Khi tổ chức lại không gian phát triển, triển khai dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, cần tính đến việc làm, sinh kế, đào tạo nghề, nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ công và chi phí xã hội lâu dài; bảo đảm sự tham gia của người dân, không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đắc Trường

Quản trị phát triển cũng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân. Trong đó, chính quyền giữ vai trò định hướng, điều phối, tạo môi trường thuận lợi; doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo; các cơ sở nghiên cứu, đào tạo cung cấp tri thức, nhân lực; người dân tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Để các ý kiến tại hội thảo đi vào thực tiễn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tập trung làm rõ ba câu hỏi: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm giải quyết? Cần làm gì và hoàn thành khi nào?

Các kiến nghị cần có căn cứ thực tiễn, phân biệt rõ rào cản thể chế với hạn chế trong tổ chức thực hiện; đồng thời cụ thể hóa theo ba cấp Trung ương, tỉnh và xã, xác định rõ cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn, chỉ số đánh giá và sản phẩm cuối cùng. Trên cơ sở đó, lựa chọn những nhiệm vụ ưu tiên trong 12 tháng tới, kết hợp giải pháp tạo kết quả trước mắt với các định hướng tạo động lực phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cho biết, trước khi sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường.

Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển giữa các địa bàn đặt ra yêu cầu phải có phương thức quản trị phù hợp, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức và hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở trong thực thi nhiệm vụ và tổ chức phát triển.

Điều Thanh Hóa đặc biệt quan tâm là làm thế nào để mỗi xã, phường sau sắp xếp không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, mà còn phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kỳ vọng các ý kiến tại hội thảo sẽ giúp tỉnh nhận diện đúng những điểm nghẽn, lựa chọn giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, khơi thông nguồn lực, tạo bước phát triển mới thực chất và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời tổng hợp, kiến nghị Trung ương những vấn đề thực tiễn cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, thường xuyên giữa tỉnh với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, đưa tri thức khoa học trở thành nguồn lực phục vụ hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và kiến tạo phát triển địa phương.