Nâng cao năng lực quản trị chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Đà Nẵng

Quang cảnh chương trình. Ảnh: MAI QUẾ

Chương trình đào tạo hướng đến đối tượng là các nhà quản lý bộ phận chuyên môn và điều hành tại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nội dung đào tạo gồm 2 chuyên đề.

Trong chuyên đề 1 với chủ đề “Bứt phá sức mạnh đội nhóm - bí quyết hợp tác hiệu quả trong kỷ nguyên mới”, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về nhận diện chân dung, vai trò lãnh đạo - quản lý - nhân viên; định vị năng lực qua bộ 3 yếu tố: tư duy, kỹ năng, công cụ; chức năng quản lý cốt lõi và 5 cấp độ lãnh đạo theo mô hình của John Maxwell.

Cạnh đó, chương trình đi sâu vào đánh giá phong cách cá nhân, mô hình lãnh đạo tình huống, phân loại nhân viên để áp dụng hành vi lãnh đạo phù hợp. Học viên cũng được hướng dẫn các nguyên tắc giao việc, ủy quyền, quy trình giám sát, kỹ thuật phản hồi giải pháp tạo động lực làm việc và giữ chân nhân tài.

Trong chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị dịch vụ và gia tăng lợi thế cạnh tranh”, tập trung làm rõ tư duy cốt lõi về dịch vụ, định vị vai trò nhà quản trị dịch vụ xuất sắc, phân tích các yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ và công thức tính "giá trị khách hàng".

Giảng viên và đại diện các doanh nghiệp tham gia chương trình. Ảnh: MAI QUẾ

Học viên được chia sẻ quy trình khôi phục dịch vụ chuyên nghiệp, cách thức thiết lập mối quan hệ trong hệ sinh thái dịch vụ, quản trị hành trình trải nghiệm khách hàng và ứng dụng marketing hỗn hợp.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2026 do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) và Công ty CP Tập đoàn Ouransoft tổ chức tại các địa phương.

Trước đó, trong tháng 9, hai đơn vị phối hợp tổ chức chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.