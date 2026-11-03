Nâng cao năng lực quản trị cho các HTX phi nông nghiệp

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 11/2026 toàn tỉnh có hơn 540 HTX phi nông nghiệp với hàng trăm HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn thành viên, người lao động. Tuy nhiên, trước sự đổi mới của Luật HTX và một số quy định của pháp luật về kinh tế tập thể, HTX đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ quản lý các HTX phải linh hoạt, năng động và vận dụng hiệu quả các quy chế, điều lệ để xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động, sức cạnh tranh cho các HTX.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên đến từ Liên minh HTX tỉnh, trường Đại học Hồng Đức truyền đạt các chuyên đề: Chuyển đổi số - đòn bẩy quan trọng giúp các HTX phi nông nghiệp phát triển thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Quản trị tài chính trong HTX phi nông nghiệp; Giải đáp các thắc mắc trong công tác tài chính kế toán tại HTX phi nông nghiệp theo lĩnh vực; Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh...

Đồng thời, giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật HTX 2023 và các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ phát triển HTX phi nông nghiệp.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ 3 đến 7/11) kết hợp giữa học lý thuyết và tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lạng Sơn.