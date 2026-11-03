Nâng cao năng lực quản lý và phát triển chợ

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự có hơn 200 đại biểu gồm đại diện Bộ Công Thương, đại diện các sở, ngành của tỉnh, công chức phụ trách lĩnh vực Công Thương, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường; ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mới về công tác quản lý và phát triển chợ như: quy trình đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng chợ; công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và xây dựng mô hình chợ văn minh thương mại.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý chợ, thúc đẩy mạng lưới chợ địa phương phát triển theo hướng văn minh, an toàn, hiện đại.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở như cơ chế tài chính, mặt bằng đất đai, công tác chuyển đổi mô hình và công tác an toàn tại chợ.

Đại diện Bộ Công Thương cùng Sở Công Thương đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc và đưa ra những định hướng cụ thể, giúp các địa phương và doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới.