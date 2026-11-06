Nâng cao năng lực quản lý thị trường token hóa tài sản thực

Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải và đại diện các diễn giả, chuyên gia quốc tế tham dự chương trình. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải tham dự và phát biểu khai mạc chương trình. Cùng dự có đại diện Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, các đơn vị thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước và chuyên gia quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết, với việc ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Việt Nam đang từng bước phát triển và hoàn thiện khuôn khổ quản lý lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh VŨ TRÀ)

Trong bối cảnh đó, việc cập nhật xu hướng quốc tế, tìm hiểu mô hình triển khai thực tế và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chức năng chủ động nhận diện, đánh giá những sản phẩm, dịch vụ và phương thức hoạt động mới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cần gắn với điều kiện thực tiễn, đặc điểm hệ thống pháp luật và cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam; đồng thời chú trọng đánh giá rủi ro và điều kiện triển khai. Đối với hoạt động xuyên biên giới, cần bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, phòng, chống rửa tiền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Ông đề nghị các công chức tham dự chủ động trao đổi với chuyên gia, tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa tài sản cơ sở, quyền của nhà đầu tư và các chủ thể trong chuỗi hoạt động token hóa, qua đó phục vụ công tác quản lý, giám sát thị trường tài sản mã hóa.

Bà Quỳnh Lê, Giám đốc Phát triển thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tether phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Phát biểu tại chương trình, bà Quỳnh Lê, Giám đốc Phát triển thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tether, cho biết đây là lần thứ ba Tether đồng hành cùng Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về tuân thủ và các sản phẩm trên thị trường tài sản mã hóa dành cho cơ quan quản lý, thực thi pháp luật Việt Nam.

Đại diện Tether đánh giá Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận và phát hành tài sản mã hóa, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát hành tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực.

Chương trình tập trung vào hai nhóm nội dung chính: khung pháp lý, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và tính minh bạch, hạ tầng kỹ thuật; trong đó đề cập đến cấp phép, quản lý chủ thể tham gia thị trường, kiểm toán hợp đồng thông minh và xác thực tài sản cơ sở.

Các chuyên gia quốc tế đến từ Finloop, Clifford Chance, BMVN, CertiK, Bitfinex Securities, D3 Labs và Global Finance & Technology Network đã chia sẻ kinh nghiệm về token hóa tài sản thực, khuôn khổ pháp lý, cấu trúc quỹ, token hóa bất động sản, định giá tài sản ngoài chuỗi và hạ tầng tuân thủ.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Thông qua chương trình, cán bộ quản lý có thêm cơ sở tham khảo để nhận diện, đánh giá các mô hình, sản phẩm và rủi ro phát sinh, phục vụ nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ quản lý thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo hướng minh bạch, an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.