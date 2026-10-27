Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Ngày 27/10, tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc lớp tập huấn "Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh". Chương trình diễn ra trong hai ngày 27-28/10/2026.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" (Đề án 553), nhằm xây dựng, củng cố đội ngũ tập huấn viên nòng cốt, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai đến gần hơn với người dân.

Ông Vũ Xuân Thành - Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành nhấn mạnh, những năm gần đây, thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường và cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và đời sống của nhân dân.

Năm 2024, bão số 3 (Yagi) đã làm 345 người chết và mất tích, gần 400.000 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính trên 81.800 tỷ đồng. Năm 2025, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, làm 484 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế trên 104.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai. Nhiều hiện tượng diễn biến bất thường như lốc, sét, mưa đá, nắng nóng trên diện rộng; đặc biệt, đầu tháng 6/2026 xuất hiện đợt không khí lạnh bất thường. Các đợt mưa lớn tại khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại Mường Than, tỉnh Lai Châu, tiếp tục cho thấy mức độ phức tạp và khó lường của thiên tai.

Theo Phó Cục trưởng Vũ Xuân Thành, trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là giải pháp phi công trình có chi phí không lớn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, cần được triển khai thường xuyên, xuyên suốt từ phòng ngừa, ứng phó đến khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong hai ngày, các học viên được cập nhật tình hình thiên tai, kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hướng dẫn các bước đánh giá, quản lý rủi ro; rèn luyện kỹ năng giảng dạy, thực hành thí giảng và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Các đại biểu, học viên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Sau khóa học, các học viên sẽ được bổ sung vào đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh theo Chương trình của Đề án 553, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng chủ động nhận diện rủi ro, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.