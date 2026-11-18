Mục tiêu chung của Chương trình là bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý phát triển đô thị chuyên nghiệp, có kiến thức số và năng lực đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương. Ảnh minh họa.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030, triển khai đồng bộ các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức địa phương đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong giai đoạn mới, cụ thể:

Bảo đảm 80% lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và lãnh đạo cấp phòng, ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực;

Bảo đảm 90% công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan đến quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực;

Bảo đảm 80% lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực;

Bảo đảm 90% công chức có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị được bồi dưỡng theo chương trình nâng cao năng lực.

Đối tượng được bồi dưỡng bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nếu có); Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo cấp sở và lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cấp tỉnh về phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Công chức các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, cơ quan, ban, ngành, đơn vị tham mưu cấp tỉnh về quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan.

Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị.

Lãnh đạo, công chức các phòng, ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị và các lĩnh vực có liên quan tại Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các phường và xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị; các trường hợp khác có liên quan đến quản lý phát triển đô thị theo nhu cầu của địa phương.

Để thực hiện, các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực quản lý phát triển đô thị của cán bộ, công chức; Tổng hợp nhu cầu, nội dung cần bồi dưỡng, xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dưỡng tổng thể và hằng năm trong giai đoạn 2026-2030.

Ưu tiên xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực theo đợt gắn với từng địa bàn, từng nhóm nội dung, chuyên đề bồi dưỡng cho các địa phương, đối tượng công chức cần ưu tiên hoàn thiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý phát triển đô thị gắn với vị trí việc làm.