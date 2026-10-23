Nâng cao năng lực quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho cán bộ khuyến nông

Lớp tập huấn tổ chức tại phường Chũ, với sự tham gia của 30 học viên là cán bộ khuyến nông cấp thành phố, xã/phường, cộng tác viên khuyến nông và thành viên khuyến nông cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Cán bộ Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp tập huấn các quy định về xây dựng, quản lý mã số vùng trồng cho cán bộ khuyến nông cơ sở.

Chuyên viên Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp trao đổi, truyền đạt kiến thức, tập trung vào các quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; quy trình thiết lập, đăng ký, cấp mã số và công tác quản lý, giám sát, duy trì mã số sau khi được cấp. Nội dung chuyên môn được hệ thống hóa, học viên có điều kiện cập nhật kiến thức, nắm rõ hơn các yêu cầu trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là những công cụ quan trọng trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản, đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhất là đối với sản phẩm xuất khẩu. Việc được cấp mã số mới là bước đầu, vùng trồng và cơ sở đóng gói còn phải duy trì các điều kiện đã đăng ký, tuân thủ quy trình sản xuất, ghi chép thông tin và phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ khuyến nông được nâng cao kiến thức, kỹ năng để hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và duy trì mã số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Các đại biểu tham quan mô hình trồng vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Tân Sơn.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn tham quan thực tế mô hình sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại Tổ hợp tác vải thiều xuất khẩu xã Tân Sơn. Hoạt động này giúp học viên đối chiếu kiến thức được hướng dẫn với thực tiễn sản xuất, tìm hiểu cách tổ chức vùng trồng đáp ứng yêu cầu chất lượng, từ đó vận dụng hiệu quả hơn trong công tác tư vấn, hỗ trợ người dân tại địa phương.

Lớp tập huấn góp phần phát huy vai trò của lực lượng khuyến nông trong đồng hành cùng nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng vùng sản xuất đạt yêu cầu, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Bắc Ninh.