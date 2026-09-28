Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Đại biểu tham dự hội thảo.

Trong 2 ngày, đại biểu được được cập nhật, hướng dẫn nhiều nội dung như: Nghiệp vụ quản lý Nhà nước về chế độ chính sách, thống kê, bếp ăn tập thể và vận động tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phân cấp quản lý trong giáo dục; nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác quản lý biên chế, vị trí việc làm, bố trí sử dụng, thực hiện chế độ chính sách và phát triển đội ngũ nhà giáo; công tác y tế trường học; an toàn thực phẩm bếp ăn nội trú, bán trú; nâng cao công tác quản lý, quản trị phát triển trường học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, vận hành trường học phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý trường có quy mô lớn, triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường và công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn cảnh hội thảo.

Các nội dung tại hội thảo góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị trường học; cập nhật kịp thời những yêu cầu mới trong thực hiện chương trình, sách giáo khoa và tổ chức các hoạt động giáo dục. Hướng dẫn, thống nhất nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp và cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội cấp xã, phường trong vận hành trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó tạo sự thống nhất trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.