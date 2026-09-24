Nâng cao năng lực quản lý Công viên địa chất Đắk Nông

Núi lửa trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Hội nghị có khoảng 50 đại biểu đến từ Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO Việt Nam, Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, cùng 22 xã, phường nằm trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, phạm vi quản lý, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tại các địa phương trong vùng CVĐC có nhiều thay đổi. Trong bối cảnh CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông chuẩn bị bước vào kỳ tái thẩm định năm 2027, việc cập nhật kiến thức, thống nhất nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở được đặt ra cấp thiết.

Các chuyên gia Mạng lưới CVĐC TC Unesco Việt Nam chia sẻ kiến thức về quản lý và phát huy giá trị CVĐC

Tại hội nghị, các chuyên gia của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO Việt Nam giới thiệu các chuyên đề về quá trình hình thành, phát triển của CVĐC Đắk Nông và những giá trị nổi bật về địa chất, văn hóa, sinh học và cảnh quan.

Các đại biểu đồng thời được trao đổi về công tác quản lý CVĐC, trách nhiệm của chính quyền địa phương; việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và những nội dung cần chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định năm 2027.

Gần 50 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý CVĐC

Một nội dung được quan tâm là định hướng phát huy giá trị CVĐC gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng và nâng cao vai trò của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản.

Bên cạnh các chuyên đề lý thuyết, hội nghị dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý CVĐC tại cơ sở.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý CVĐC tại cơ sở

Các đại biểu cũng tham gia khảo sát một số điểm di sản tiêu biểu trong vùng CVĐC Đắk Nông. Hoạt động thực tế giúp cán bộ cơ sở có thêm góc nhìn trực quan về giá trị di sản, đồng thời nhận diện những nội dung cần được bảo tồn, phát huy và những vấn đề cần khắc phục.

Thông qua tập huấn và khảo sát thực tế, các địa phương có thêm cơ sở để xác định nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị CVĐC.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương trong vùng, góp phần thực hiện các khuyến nghị của UNESCO và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ tái thẩm định CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng năm 2027.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là tài sản có giá trị đặc biệt của địa phương, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị địa chất, địa mạo, cảnh quan, văn hóa và đa dạng sinh học, gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của cộng đồng. Từ khi được UNESCO công nhận vào năm 2020, Công viên địa chất Đắk Nông từng bước khẳng định giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người; đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho phát triển du lịch, giáo dục, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.