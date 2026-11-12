Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 4 chuyên đề, gồm: Giới thiệu các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng CSXH; tổ chức và hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã; công tác quản lý, điều hành kế hoạch tín dụng CSXH trên địa bàn.

Quang cảnh tập huấn tại điểm cầu hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị - Ảnh: M.L

Thông qua các chuyên đề, đại biểu được cập nhật những nội dung cơ bản về đối tượng thụ hưởng, điều kiện, mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay các chương trình tín dụng chính sách; trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách tín dụng; nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã; quy trình xây dựng, phân bổ, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; công tác rà soát nhu cầu vay vốn, quản lý nguồn vốn, kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở…

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng CSXH. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã, nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.