Nâng cao năng lực quản lý chất lượng và phát triển thương hiệu chè

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được các chuyên gia truyền đạt, hướng dẫn cụ thể về quy định đăng ký nhãn hiệu tiêu chuẩn cơ sở, cách ghi nhãn hàng hóa, quy trình quản lý mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là những công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng giúp các đơn vị bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, hàng nhái và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập trung phổ biến, hướng dẫn quy trình sản xuất chè an toàn theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Các cơ sở được tập huấn kỹ lưỡng về việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong khâu canh tác, thu hái và chế biến nhằm bảo đảm tối đa an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng chè thành phẩm.

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh không chỉ được nâng cao nhận thức mà còn tích lũy thêm nhiều kỹ năng thực hành thiết thực.

Hoạt động này góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.