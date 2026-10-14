Nâng cao năng lực quản lý các ngành công nghiệp văn hóa cho đội ngũ cán bộ

Lớp học được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý các ngành công nghiệp văn hóa cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh hiện nay. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Thứ trưởng Hồ An Phong cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý các ngành công nghiệp văn hóa năm 2026 tại Hà Nội

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, công tác quản lý trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự kết hợp giữa việc giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trước mắt với tầm nhìn rộng lớn, dài hạn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, đội ngũ cán bộ cần chủ động học tập, thường xuyên cập nhật kiến thức, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong tình hình mới.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu khai giảng lớp học

Do đó, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý các ngành công nghiệp văn hóa năm lần này là dịp để đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong ngành cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao kỹ năng quản lý. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong tình hình mới.

Trong 3 ngày từ 14 - 16.10, các học viên được lắng nghe các chuyên đề về: Nhận diện công nghiệp văn hóa, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số; Chính sách, pháp luật và cơ chế phát triển công nghiệp văn hóa; Đo lường và đánh giá tác động của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Cùng đó là các chuyên đề: Huy động nguồn lực trong phát triển công nghiệp văn hóa, các giải pháp chính sách và giải pháp thực thi; Phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa từ tài nguyên văn hóa địa phương: Kinh nghiệm từ bảo tồn, xuất bản và số hóa di sản; chương trình học tập thực tế.

Quang cảnh Lễ khai giảng

Trong khuôn khổ chương trình lớp học, Thứ trưởng Hồ An Phong đã trình bày chuyên đề Nhận diện công nghiệp văn hóa, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.

Chuyên đề tập trung vào nhận diện các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số với các yếu tố khung chính sách và pháp lý phát triển công nghiệp văn hóa, thực tế phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh số hiện nay, cùng một số vấn đề đặt ra.

Sự chuyển dịch về mô hình phát triển các ngành công nghiệp văn hoá trong kỷ nguyên số cần được triển khai đồng thời trên phương diện quản lý nhà nước, hạ tầng công nghệ số và dữ liệu, nhân lực số, số hoá tài nguyên văn hoá làm dữ liệu đầu vào; tập trung vào các ngành công nghiệp văn hoá số trọng điểm, có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, phát thanh và truyền hình.

Thứ trưởng Hồ An Phong cùng các đại biểu, học viên tại Lễ khai giảng

Đồng thời, chú trọng xây dựng hạ tầng số và nền tảng dữ liệu quốc gia về văn hoá, công nghiệp văn hoá, sở hữu trí tuệ để cung cấp tài nguyên đầu vào có chất lượng, được bảo trợ về chuyên môn, đảm bảo về quyền và lợi ích chính đáng của chủ thể sáng tạo.

Tập trung hoàn thiện nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu ngành, kết nối đồng bộ với Cổng dịch vụ công trực tuyến và nền tảng dữ liệu dân cư.

Xây dựng ngân hàng dữ liệu số (kho tài sản trí tuệ dùng chung), bản đồ số các ngành công nghiệp văn hoá và cổng thông tin quốc gia về công nghiệp văn hoá. Đẩy mạnh ứng dụng điện toán đám mây, hệ thống truyền tải nội dung, streaming và các công nghệ mới.