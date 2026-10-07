Nâng cao năng lực quản lý bệnh đái tháo đường và Basedow

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, bác sĩ cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý hai bệnh lý nội tiết thường gặp.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng hội thảo. Ảnh: Thắng Đạt

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Tô Văn Hải, Chủ tịch Hội Nội khoa thành phố Hà Nội, cho biết các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa là nhóm bệnh thường gặp trong thực hành nội khoa. Trong đó, đái tháo đường và Basedow là những bệnh lý cần được quan tâm trong chẩn đoán, điều trị và quản lý lâu dài.

Đái tháo đường có thể gặp ở cả nam và nữ, thường gặp ở người cao tuổi nhưng hiện cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm người trẻ và trung niên. Bệnh có thể diễn biến âm thầm, nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Điều trị đái tháo đường chủ yếu bằng nội khoa, kết hợp kiểm soát chế độ ăn uống, vận động, theo dõi đường huyết và quản lý các yếu tố nguy cơ. Trong một số trường hợp, người bệnh cần được can thiệp chuyên sâu khi xuất hiện biến chứng.

Đối với Basedow, đây là bệnh cường chức năng tuyến giáp do cơ chế tự miễn, thường gặp ở nữ giới và người trẻ. Nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến tim mạch, xương và nhiều cơ quan khác, thậm chí gây những biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Theo PGS.TS Tô Văn Hải, điều quan trọng trong điều trị các bệnh nội tiết là phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và quản lý người bệnh lâu dài. Người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn và chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ để hạn chế biến chứng.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thắng Đạt

Phát biểu tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nhấn mạnh, trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý lâu dài, liên tục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với bệnh đái tháo đường.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính đòi hỏi người bệnh phải điều trị, theo dõi trong thời gian dài. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, khám và điều trị biến chứng có thể trở thành gánh nặng đối với người bệnh, gia đình và xã hội.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng cho rằng, tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là chuyển mạnh từ tư duy điều trị bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe. Đây cũng là định hướng ngành Y tế Hà Nội đang tập trung triển khai.

Thành phố đang thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho toàn dân, đồng thời khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh không lây nhiễm. Theo đó, mục tiêu không chỉ dừng ở việc phát hiện người đã mắc bệnh, mà quan trọng hơn là quản lý các yếu tố nguy cơ, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, điều trị liên tục, kiểm soát tốt và dự phòng biến chứng. Mục tiêu cao hơn là quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh chính sách và các chương trình y tế, nâng cao năng lực chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh là yêu cầu then chốt. Theo TS.BS Nguyễn Đình Hưng, thông qua các hội thảo chuyên môn, đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là các bác sĩ trực tiếp khám, chữa bệnh, có thêm cơ hội cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thắng Đạt

Chia sẻ tại hội thảo, Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) Trần Xuân Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, cho biết bệnh viện xác định quản lý, điều trị các bệnh mạn tính là một trong những nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ đang quản lý, điều trị ngoại trú cho 4.581 người bệnh đái tháo đường và hơn 4.400 người bệnh tăng huyết áp; đồng thời quản lý, điều trị ngoại trú cho 151 người bệnh viêm gan virus B mạn tính và cấp phát thuốc cho người mắc các bệnh mạn tính khác. Bệnh viện cũng đã triển khai Phòng khám Tim mạch.

Theo BSCKII Trần Xuân Khuyến, thực tế khám, chữa bệnh cho thấy, với các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hay bệnh lý tuyến giáp, người bệnh cần được theo dõi liên tục, tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, biến chứng. Vì vậy, đội ngũ thầy thuốc phải không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản lý bệnh lâu dài.

Tại hội thảo, PGS.TS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cập nhật những kiến thức mới và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị đái tháo đường típ 2. TS Lê Thị Việt Hà, Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Basedow.

Các báo cáo viên cũng trình bày nhiều nội dung chuyên môn, như đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có một số biến chứng mạn tính điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây; tuân thủ điều trị trong đái tháo đường...