Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh mới

Diễn đàn Phòng vệ thương mại năm 2026 được Bộ Công Thương tổ chức thường niên, là nơi trao đổi chính sách giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp; qua đó nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ là duy trì tăng trưởng nhanh mà còn phải xây dựng nền tảng vững chắc để bảo đảm tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn.

Cùng với mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam cần xây dựng nền sản xuất trong nước có năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và sức chống chịu tốt trước biến động bên ngoài.

Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của các ngành công nghiệp nền tảng trong việc bảo đảm tính liên kết, lan tỏa và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, công tác phòng vệ thương mại cần có bước chuyển từ phản ứng với từng vụ việc sang chủ động quản trị rủi ro thương mại, tăng cường cảnh báo sớm, theo dõi biến động dòng thương mại, giá nhập khẩu, năng lực sản xuất và tình trạng dư thừa công suất tại các thị trường lớn.

Thứ trưởng cũng lưu ý, phòng vệ thương mại cần gắn với chính sách phát triển công nghiệp, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, công nghệ, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng kỳ vọng Diễn đàn Phòng vệ thương mại năm 2026 sẽ góp phần làm rõ định hướng sử dụng hiệu quả các công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ cạnh tranh công bằng, củng cố năng lực sản xuất quốc gia và tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về vai trò của phòng vệ thương mại trong chiến lược phát triển công nghiệp và năng lực sản xuất quốc gia; giải pháp bảo vệ thị trường trong nước trước tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh không bình đẳng; xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới và nâng cao năng lực ứng phó của doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Từ nhận diện thiệt hại đến xây dựng hồ sơ yêu cầu điều tra phòng vệ thương mại” tập trung hướng dẫn doanh nghiệp nhận diện dấu hiệu có thể xem xét khởi xướng điều tra, xây dựng hồ sơ yêu cầu và xác định thiệt hại; đồng thời trao đổi các tình huống thực tế, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Qua đó, giúp doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng hiểu rõ hơn quy trình, yêu cầu thông tin và phương pháp chuẩn bị hồ sơ khi sử dụng công cụ phòng vệ thương mại.