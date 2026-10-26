Nâng cao năng lực phòng thủ từ diễn tập cấp xã

Tổ chức xây dựng công sự, trận địa tại xã Ba Bể.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bỏ cấp huyện trung gian đặt ra yêu cầu Bộ CHQS tỉnh phải trực tiếp hướng dẫn, bám sát và kiểm tra toàn bộ quy trình chuẩn bị diễn tập tại các xã. Sự hướng dẫn sâu sát của Bộ CHQS tỉnh giúp các địa phương triển khai công tác chuẩn bị theo một quy chuẩn thống nhất.

Tại xã Ba Bể, công tác chuẩn bị đã được Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm triển khai từ những tháng đầu năm. Theo đó, Ban CHQS đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch triển khai diễn tập một cách cụ thể, nghiêm túc.

Thiếu tá Bàn Anh Tuyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ba Bể cho biết: Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và bài bản, nhiệm vụ diễn tập đã được hoàn thành đúng với kế hoạch đề ra. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát huy trong các năm tiếp theo.

Nội dung diễn tập bao gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã/phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các tình trạng, trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ, xử trí các tình huống giả định và thực binh xử lý tình huống A2.

Trong đó, giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng là bước mở đầu, đặt nền tảng cho những nội dung tiếp theo.

Thông qua các hội nghị, cuộc họp xử trí tình huống giả định, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành được thể hiện cụ thể.

Diễn tập chuyển trạng thái tại xã Võ Nhai.

Thực tiễn từ các cuộc diễn tập cho thấy, vận hành cơ chế không dừng ở việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục, mà quan trọng hơn là khả năng phân tích tình hình, xác định chủ trương và đưa ra quyết định phù hợp với từng tình huống.

Nếu giai đoạn vận hành cơ chế kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thì giai đoạn tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ là bước kiểm tra khả năng cụ thể hóa các quyết định thành hành động thực tế. Đây cũng là nội dung đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia.

Thông qua thực hành các tình huống giả định, những mặt còn hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng được nhận diện để kịp thời điều chỉnh. Qua đó từng bước nâng cao khả năng xử trí tình huống, sẵn sàng ứng phó với các tình huống quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Sen, Bí thư Đảng ủy xã Võ Nhai, cho biết: Địa phương xác định phát triển kinh tế - xã hội luôn phải gắn chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Do đó, xã chú trọng công tác diễn tập từ khâu chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất và tình huống thực binh. Quá trình diễn tập xử lý các tình huống phải sát với thực tiễn.

Diễn tập thực binh tại xã Đồng Hỷ.

Năm 2026, Thái Nguyên tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 24 xã, phường. Đến nay, đã có 18 địa phương hoàn thành nhiệm vụ; các địa phương còn lại dự kiến tổ chức diễn tập trong tháng 10 và tháng 11.

Đối với công tác diễn tập phòng thủ cấp xã, Đại tá Ngô Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, cho biết: trong quá trình tổ chức diễn tập, các đoàn công tác của tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập cấp xã. Đồng thời thành lập các tổ công tác hướng dẫn, giúp đỡ các xã trong quá trình chuẩn bị thực hành diễn tập.

Từ chuẩn bị chu đáo, vận hành cơ chế chặt chẽ đến thực hành sát thực tế, mỗi giai đoạn của cuộc diễn tập đều góp phần làm rõ năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang cơ sở.

Điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thành nội dung diễn tập, mà là chuyển hóa những bài học thực tiễn thành năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên ngày càng vững chắc.